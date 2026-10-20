Terrore in una abitazione di Caselle Torinese: due ultraottantenni legati con nastro adesivo e rapinati

CASELLE TORINESE – Una rapina in casa, dentro due anziani. Sono stati momenti di terrore quelli vissuti da una coppia rapinata nella propria abitazione.

Cosa è successo

Secondo quanto apprendiamo, la notte scorsa due uomini con il volto camuffato si sono introdotti nell’appartamento dei due ultraottantenni. Gli anziani sono stati legati con nastro adesivo, una volta immobilizzati i malviventi hanno portato avanti la rapina, portandosi via alcuni gioielli. Il valore complessivo del bottino non è ancora stato quantificato.

Nonostante lo spavento, i due anziani stanno bene. Spettano ora ai carabinieri di Venaria Reale le indagini del caso, ricostruire cosa sia successo e arrivare ad arrestare i colpevoli.

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