Minaccia le commesse e tenta di rapinare una gioielleria di via Roma a Torino, fermato da un cliente e arrestato

TORINO – Un uomo di 52 anni è finito in manette, accusato di tentata rapina aggravata.

Sono stati momenti di panico, infatti, quelli vissuti all’interno di una gioielleria di via Roma, nel cuore di Torino, dove un tentativo di rapina si è concluso con l’arresto del malvivente

La minaccia e l’allarme

L’uomo è entrato nell’esercizio commerciale armato di una lattina di metallo tagliata. Brandendo il metallo affilato contro le due commesse presenti al banco, il cinquantaduenne ha iniziato a urlare pretendendo la consegna immediata dell’incasso della giornata.

Mentre il rapinatore minacciava il personale all’ingresso, la responsabile del punto vendita, che in quel momento si trovava nel retrobottega, è riuscita a mantenere la freddezza necessaria per contattare il 112 NUE e lanciare l’allarme.

La reazione del cliente e l’intervento della polizia

A evitare che la situazione degenerasse è stata la prontezza di riflessi di un cliente presente all’interno del locale. L’uomo si è scagliato contro l’aggressore, riuscendo a disarmarlo e a immobilizzarlo prima che potesse ferire qualcuno.

Nel frattempo, la centrale operativa ha diramato la nota alle pattuglie della polizia di Stato. Gli agenti del commissariato “Centro”, che si trovavano già in perlustrazione nelle immediate vicinanze, sono giunti sul posto di corsa a piedi in pochissimi istanti. I poliziotti dell’UPGSP e del commissariato hanno preso in consegna il cinquantaduenne, dichiarandolo in stato di arresto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese