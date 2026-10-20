A Moncalieri e dintorni arriva la Tombola Letteraria: otto appuntamenti tra libri, gioco e cultura

MONCALIERI – A Moncalieri e nei comuni vicini la tombola diventa un’occasione per riscoprire i grandi classici della letteratura, vincere libri e condividere la passione per la lettura. È la Tombola Letteraria, iniziativa organizzata dal Comune di Moncalieri, dal Comitato Moncalieri Cultura e dall’associazione culturale Compagne di Banco, al via sabato 24 ottobre con un doppio appuntamento.

Il progetto propone un ciclo di otto incontri a ingresso libero, in programma fino al 21 novembre tra biblioteche, associazioni e luoghi di aggregazione di Moncalieri, Piobesi Torinese, Revigliasco, La Loggia e Vinovo. L’obiettivo è avvicinare persone di età diverse ai libri attraverso il gioco, trasformando i numeri della tombola in spunti per raccontare storie e autori.

Dai numeri della tombola ai grandi classici

Le regole sono quelle della tradizionale tombola napoletana, ma con una particolarità: ogni numero estratto diventa l’occasione per parlare di un’opera letteraria. Il 48, nella smorfia, è «il morto che parla» e richiama Il fantasma di Canterville di Oscar Wilde, con lo spirito di Sir Simon che si aggira da secoli nel suo castello.

Il 23, associato allo scemo, porta invece a L’idiota di Fëdor Dostoevskij, mentre il 57, il gobbo, offre lo spunto per raccontare Notre Dame de Paris di Victor Hugo. Non mancano titoli più recenti: il 65, il pianto, introduce Non dirmi che hai paura di Giuseppe Catozzella, il 69, il sottosopra, richiama Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll e il 79, il ladro, conduce a Sei di corvi di Leigh Bardugo.

Durante gli incontri i partecipanti potranno vincere i volumi messi in palio dalle Compagne di Banco. I libri citati saranno inoltre disponibili per il prestito, così da permettere a chi li scopre durante il gioco di leggerli anche successivamente.

«Le tombole letterarie vogliono unire il piacere del gioco alla riscoperta della lettura», spiegano Chiara Avidano ed Elena Forno, fondatrici delle Compagne di Banco.

L’associazione ha già promosso iniziative originali per portare i libri fuori dai contesti tradizionali, organizzando reading party in diversi musei torinesi, dalla Gam al Museo del Risorgimento. L’idea è creare occasioni informali di incontro, nelle quali la lettura diventa anche uno strumento per fare comunità.

La tombola per scegliere il Premio Libro dell’Anno

Gli appuntamenti offriranno anche l’opportunità di partecipare alla selezione del Premio Libro dell’Anno, entrando a far parte della giuria popolare chiamata a scegliere il titolo preferito tra quelli candidati al Festival Moncalieri Legge, in programma a febbraio 2027.

Tra le opere in concorso figurano La ragazzina di Valeria Parrella, L’idiota di famiglia di Dario Ferrari, Chiara di Antonella Lattanzi, L’imperdibile di Eleonora Marangoni, Il custode di Niccolò Ammaniti e Perché gli ulivi sono storti di Luisa Pessina.

Anche questi volumi saranno disponibili per il prestito in diversi punti del territorio. Tra questi c’è la Bocciofila San Pietro, in corso Fratelli Rosselli 3, a Moncalieri, vicino a piazza Bengasi, dove nel novembre 2025 le Compagne di Banco hanno inaugurato una biblioteca condivisa e diffusa.

La partecipazione alla Tombola Letteraria è gratuita, con prenotazione obbligatoria al numero 320 8852981. Gli incontri sono riservati ai maggiori di 16 anni.

Il calendario degli appuntamenti

Sabato 24 ottobre

– Dalle 10 alle 12: Biblioteca Civica di Moncalieri, via Cavour 31.

– Dalle 16 alle 18: Bocciofila San Pietro, corso Fratelli Rosselli 3, Moncalieri.

Sabato 7 novembre

– Dalle 10 alle 12: Salone Parrocchiale, strada Palera 32.

– Dalle 16 alle 18: Biblioteca di Piobesi Torinese.

Sabato 14 novembre

– Dalle 10 alle 12: Biblioteca di La Loggia, via Bistolfi 20.

– Dalle 16 alle 18: Biblioteca di Vinovo, via San Bartolomeo 40.

Sabato 21 novembre

– Dalle 10 alle 12: Biblioteca di Revigliasco, piazza Comunale 1.

– Dalle 16 alle 18: Associazione Cristallo, via Santa Maria 27, Moncalieri.

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