Torino, detenuto sale sul tetto del carcere e urla di essere innocente

TORINO – Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 21 ottobre 2026, all’interno della casa circondariale Lorusso, un detenuto ha innescato un’improvvisa protesta arrampicandosi dal cortile dei passeggi fino a raggiungere la copertura del terzo piano del padiglione B.

Dopo circa due ore di ammissioni di non colpevolezza da lui acclamate a gran voce, seguite da trattative e momenti di apprensione, l’uomo è sceso autonomamente in modo pacifico.

La protesta

L’episodio ha fatto subito scattare la macchina dell’emergenza all’interno della struttura. Sul posto, pronti a intervenire in supporto alla polizia penitenziaria, sono sopraggiunti i Vigili del Fuoco con un’autoscala.

Secondo quanto ricostruito, il detenuto ha inscenato la protesta urlando di essere innocente e di trovarsi recluso ingiustamente, chiedendo a gran voce di poter uscire e di parlare direttamente con un giudice. Non si tratterebbe, stando a quanto emerge dalle dichiarazioni del sindacato, di un episodio isolato, poiché l’uomo avrebbe già messo in atto comportamenti analoghi anche in altri istituti penitenziari in cui è transitato.

La denuncia del sindacato

Sulla vicenda è intervenuto duramente il segretario generale dell’Osapp, Leo Beneduci, che ha puntato il dito contro l’amministrazione penitenziaria denunciando le pesanti difficoltà in cui opera quotidianamente il personale:

«I detenuti fanno quello che vogliono e spadroneggiano a tutto campo, mentre l’amministrazione ha abbandonato il proprio personale a se stesso».

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