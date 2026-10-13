Incendio al carcere di Torino: detenuto dà fuoco al materasso, quattro agenti intossicati

TORINO – All’interno della casa circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino, nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre, un rogo divampato in una delle sezioni detentive ha provocato l’intossicazione di quattro agenti della Polizia Penitenziaria.

Secondo la prima ricostruzione, un recluso avrebbe intenzionalmente appiccato il fuoco a un materasso all’interno della propria cella, generando in pochi istanti una tossica colonna di fumo che ha saturato l’intero corridoio e i locali limitrofi.

La denuncia dell’Osapp

Accanto al fatto di cronaca emergono pesanti criticità sulla dotazione dei presidi di sicurezza a disposizione del personale. L’Osapp segnala infatti l’assenza di dispositivi di protezione individuali adeguati durante le prime fasi dell’emergenza:

«Se sarà confermato che gli operatori hanno dovuto affrontare l’incendio senza maschere antincendio e con una manichetta priva d’acqua, ci troveremmo di fronte a una situazione inaccettabile. Il personale si è dovuto organizzare con una staffetta improvvisata, riempiendo secchi d’acqua sotto le docce per domare le fiamme».

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