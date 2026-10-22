La campionessa europea di salto triplo Dariya Derkach, ha scelto Torino per allenarsi

TORINO – Dariya Derkach ha scelto Torino. La campionessa europea di salto triplo ha deciso di trasferirsi sotto la Mole per perfezionare la sua preparazione nello sport che gli è valso il titolo europeo.

A comunicarlo è stato l’assessore allo sport della Città di Torino, Domenico Carretta: “Dariya ha preso una decisione che ci riempie il cuore d’orgoglio: ha scelto Torino per vivere e allenarsi”.

La campionessa europea di Birmongham 2026 utilizzerà il rinnovato Stadio Primo Nebiolo, all’interno di Parco Ruffini, per i suoi allenamenti.

“Sapere che una grande campionessa ha individuato nella nostra città il luogo perfetto per costruire i suoi prossimi traguardi – conclude Carretta – dà un senso a tutto il lavoro che facciamo ogni giorno. E allora benvenuta a Torino, Dariya”.

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