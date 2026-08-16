Dariya Derkach verso Torino: Lo Russo celebra l’oro europeo e lancia un messaggio sull’inclusione

TORINO – L’oro europeo di Dariya Derkach nel salto triplo diventa anche un’occasione per parlare di appartenenza, cittadinanza e futuro. A farlo è il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, che in un post sui social ha dedicato un lungo messaggio alla campionessa, sottolineando il valore della sua storia e il legame sempre più stretto con l’Italia.

Il primo cittadino ha ripercorso le emozioni regalate dallo sport italiano negli ultimi giorni, dagli Europei di atletica a quelli di nuoto e ginnastica artistica. «Un grandissimo applauso va alle atlete e agli atleti che hanno portato in alto i colori azzurri e ci hanno fatto sentire profondamente orgogliosi», ha scritto Lo Russo.

Tra le storie che più lo hanno colpito c’è proprio quella di Dariya Derkach, protagonista di una lunga carriera culminata con il titolo europeo nel salto triplo. Nata in Ucraina, è arrivata in Italia quando aveva appena 8 anni e qui ha trascorso gran parte della sua vita: ha studiato, è cresciuta e ha costruito la propria carriera sportiva fino a conquistare l’oro con la maglia della Nazionale italiana.

«È il Paese per cui ho vinto l’oro»

Lo Russo cita una frase pronunciata dalla stessa atleta per raccontare il suo rapporto con l’Italia: «È il Paese che mi ha dato un’istruzione, mi ha nutrita, mi ha regalato ogni possibilità, è il Paese per cui ho vinto l’oro».

Parole che, secondo il sindaco, raccontano «con grande semplicità quanto ci si possa sentire profondamente italiani anche se si è nati altrove».

Da qui parte una riflessione più ampia sul tema della cittadinanza e dell’integrazione. Per Lo Russo, l’appartenenza a una comunità non può essere ricondotta soltanto al luogo di nascita, ma passa anche attraverso la partecipazione, i legami costruiti nel tempo e le responsabilità condivise.

«I nuovi cittadini sono parte della forza e della ricchezza dell’Italia di oggi e di domani», sostiene il sindaco, evidenziando come storie, talenti e percorsi differenti possano contribuire ad allargare e rafforzare la comunità.

Dariya Derkach guarda a Torino per il futuro

Nel messaggio c’è anche un passaggio che riguarda direttamente Torino. Lo Russo sottolinea infatti che Derkach guarda alla città come possibile luogo in cui costruire il proprio futuro e parla della prospettiva di accoglierla come una nuova torinese.

«Sapere poi che Dariya guarda a Torino per il suo futuro e parla della nostra città come sua prossima casa ci fa particolarmente piacere», scrive il sindaco.

L’auspicio di Lo Russo è che Torino possa rappresentare per la campionessa un nuovo punto di riferimento: «Saremo felici di accoglierla in una città aperta, inclusiva e capace di creare comunità».

Il messaggio del sindaco parte dunque da una medaglia d’oro e arriva a un tema che va oltre lo sport. La storia di Derkach diventa, nelle parole di Lo Russo, l’esempio di come una persona possa arrivare in Italia da bambina, crescere nel Paese, rappresentarlo ai massimi livelli internazionali e sentirlo profondamente proprio.

E ora, dopo l’oro europeo, potrebbe esserci anche Torino nel futuro della campionessa.

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