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Domenica a Torino si correranno “La mezza che vale” e “La dieci che vale”: come varia il trasporto pubblico
Alcune linee del trasporto pubblico varieranno di percorso
TORINO – Domenica 25 ottobre 2026 a Torino si svolgeranno le due gare podistiche “La mezza che vale” e “La dieci che vale”.
“La mezza che vale” partenza:
- Piazza Vittorio Veneto, via Po, piazza Castello, Giardini Reali, Rondò Rivella, Corso Regina Margherita, Corso XI Febbraio, Ponte Bologna, Lungo Dora Firenze (pista ciclabile), Ponte Regio Parco, Lungo Dora Firenze (pista ciclabile), ponte Rossini, Lungo Dora Firenze (pista ciclabile), Ponte Carlo Emanuele (corso Tortona, attraversamento ciclabile), Lungo Dora Colletta (pista ciclabile), Ponte Emanuele Filiberto (Via Nievo, attraversamento ciclabile), Lungo Dora Colletta (pista ciclabile), Ponte Washington (via Carcano, attraversamento ciclabile), Parco Colletta, Ponte Amedeo VIII (marciapiede), Lungo Stura Lazio (pista ciclabile), piazza Monte Tabor, Giardino Monte Tabor (ciclostrada Vento Torino – Venezia), parco l’Eliana, San Mauro Torinese, parco del Meisino (ciclo pista interna parco), strada del Meisino, viale Nietzsche, parco del Meisino, sottopasso ponte Sassi, parco Michelotti (sottopasso ponte Regina Margherita), viale Suor Michelotti (pista ciclabile), ponte Regina Margherita (marciapiede sud), lungo Po Macchiavelli (arrivo).
“La dieci che vale” partenza:
- Piazza Vittorio Veneto, via Po, piazza Castello, Giardini Reali, Rondò Rivella, Corso Regina Margherita (carreggiata sud contromano), Corso XI Febbraio (carreggiata est), Ponte Bologna, Lungo Dora Firenze (pista ciclabile), Ponte Regio Parco (attraversamento ciclabile), Lungo Dora Firenze (pista ciclabile), ponte Rossini (attraversamento ciclabile), Lungo Dora Firenze (pista ciclabile), Ponte Carlo Emanuele (corso Tortona, attraversamento ciclabile), Lungo Dora Colletta (pista ciclabile), Ponte Emanuele Filiberto (Via Nievo, attraversamento ciclabile), Lungo Dora Colletta (pista ciclabile), Ponte Washington (via Carcano, attraversamento ciclabile), Ponte Washington (via Carcano – marciapiede), Lungo Dora Voghera (pista ciclabile), Lungo Po Antonelli (pista ciclabile), Ponte Sassi (marciapiede nord), Parco Michelotti (sottopassaggio al ponte Sassi), parco Michelotti (Viale Suor Michelotti – pista ciclabile), Ponte Regina Margherita (marciapiede sud), Lungo Po Machiavelli (arrivo).
Per questo motivo alcune linee del trasporto pubblico varieranno di percorso.
Ecco quali:
LINEA 3 dalle ore 8.00 alle ore 9.10 circa; direzione piazza Hermada: da corso Regina Margherita angolo, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via XX Settembre, corso Regina Margherita; direzione Vallette: da corso Regina Margherita, senza effettuare sosta di capolinea prosegue per corso Regina Margherita e segue percorso normale.
LINEA 6 dalle ore 8.00 alle ore 9.35 circa; direzione piazza Carlo Felice: da corso Gabetti angolo corso Casale deviata a sinistra per corso Casale, corso Moncalieri, Ponte Umberto I, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale; direzione piazza Hermada: da corso Vittorio Emanuele II, angolo via Madama Cristina, corso Vittorio Emanuele II, Ponte Umberto I, corso Moncalieri, corso Casale, corso Gabetti, segue percorso normale.
LINEA 8 dalle ore 8.00 alle ore 9.25 circa; direzione corso Bolzano: percorso normale; direzione via Mezzaluna (San Mauro): da via XX Settembre angolo corso Regina Margherita, corso Regina Margherita, corso Giulio Cesare, lungo Dora Firenze, via Bologna, segue percorso normale.
LINEA 13 dalle ore 8.00 alle ore 9.00 circa; direzione piazza Gran Madre: da via Pietro Micca angolo via Bertola deviata per via Bertola, via XX Settembre, corso Regina Margherita, per via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Pietro Micca; direzione piazza Campanella: da via Pietro Micca, via Pietro Micca e segue percorso normale.
LINEA 15 dalle ore 8.00 alle ore 9.00 circa; direzione piazza Coriolano: da corso Re Umberto angolo corso Stati Uniti, per via Sacchi , corso Vittorio Emanuele II, per via Accademia Albertina, e capolinea provvisorio alla fermata n. 1557 denominata “Carlina Nord”, sita in piazza Carlo Emanuele II; direzione via Brissogne: in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Carlina, prosegue per via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, via XX Settembre, corso Matteotti e segue percorso normale.
LINEA 16 C.S. dalle ore 08.00 alle ore 9.15; direzione piazza della Repubblica: da corso Massimo d’Azeglio angolo corso Vittorio Emanuele II, via XX Settembre, corso Regina Margherita, percorso attuale.
LINEA 16 C.D. dalle ore 08.00 alle ore 9.15 circa; direzione piazza della Repubblica: da corso Regina Margherita, via Milano, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, corso Massimo d’Azeglio.
LINEA 18 dalle ore 08.00 alle ore 9.20 circa; direzione piazza Sofia: da via Madama Cristina angolo corso Vittorio Emanuele, per corso Galileo Ferraris – corso Siccardi – via Della Consolata , per corso Regina Margherita , per corso Giulio Cesare, per L.go Dora Firenze , per via Bologna – percorso normale; direzione P.le Caio Mario: da corso XI Febbraioangolocorso Regina Margherita, per corso Regina Margherita – piazza Della Repubblica , per via Milano – via San Francesco d’Assisi , per via Bertola , per via San Tommaso – via Arsenale , per corso Vittorio Emanuele (corsia riservata) , per via Madama Cristina –percorso normale.
LINEA 19 dalle ore 08.00 alle ore 9.50 circa; direzione corso Cadore: da via XX Settembre angolo corso Regina Margherita, corso Regina Margherita, corso Giulio Cesare , per L.go Dora Firenze – segue percorso normale sino in via Catania angolo corso Novara, corso Novara, via Catania, dove effettua limitazione di percorso e capolinea provvisorio alla fermata n. 2085 denominata “Novara”, sita in via Catania dopo corso Novara; direzione corso Bolzano: dal capolinea provvisorio di via Catania, segue percorso normale sino in L.go Dora Firenze angolo P.te Rossini, L.go Dora Firenze, per corso Giulio Cesare – segue percorso normale.
LINEA 27 dalle ore 08.00 alle ore 9.25 circa; direzione via Anglesio: da via XX Settembre angolo corso Regina Margherita, corso Regina Margherita, per corso Giulio Cesare, per L.go Dora Firenze, per via Bologna, per corso Palermo – segue percorso normale; direzione via Bertola: da corso Palermo angolo corso Brescia, per corso Giulio Cesare, via Milano – segue percorso attuale.
LINEA 30 dalle ore 08.00 alle ore 9.00 circa; direzione corso San Maurizio: da corso Regina Margherita angolo via Fontanesi, corso Farini dove effettua capolinea provvisorio alla fermata n. 3594 denominata “Farini Cap” (in comune con linea 66); direzione via Gozzano (Chieri): in partenza dal capolinea provvisorio di corso Farini, corso Belgio, corso Regina Margherita – segue percorso normale.
LINEA 50 dalle ore 08.00 alle ore 9.20 circa; direzione corso XI Febbraio: da corso Emilia angolo corso Giulio Cesare, deviata per corso Brescia , per via Bologna – P.te Bologna , per L.go Dora Savona, corso Giulio Cesare – segue percorso normale; direzione via delle Querce: da corso Giulio Cesare, senza effettuare sosta di capolinea, prosegue per corso Giulio Cesare – segue percorso attuale.
LINEA 55 dalle ore 08.00 alle ore 9.00 circa; direzione corso Farini: da corso Matteotti angolo via Arsenale, corso Vittorio Emanuele (corsia riservata su carreggiata centrale), Ponte Umberto I , per corso Moncalieri – corso Casale (si instrada nella carreggiata laterale Est all’altezza di via Ornano e la percorre sino all’altezza di via Bricca, ove si instrada nuovamente nella carreggiata centrale) , per Ponte Regina Margherita – corso Regina Margherita , per corso Farini – capolinea normale; direzione via Moncalieri (Grugliasco): da L.go Berardiangolocorso Regina Margherita deviata a sinsitra per corso Regina Margherita , per corso Casale – corso Moncalieri , per Ponte Umberto I – corso Vittorio Emanuele II , per corso Re Umberto , per corso Matteotti – segue percorso normale.
LINEA 56 dalle ore 08.00 alle ore 9.00; direzione L.go Tabacchi: da via Pietro Miccaangolovia Bertola, deviata a destra per via Bertola , per via San Tommaso – via dell’Arsenale , per corso Vittorio Emanuele (corsia riservata) – Ponte Umberto I , per corso Moncalieri , per piazza Gran Madre – via Lanfranchi – percorso normale; direzione corso Tirreno (Grugliasco): da piazza Gran Madreangolocorso Casale deviata a sinistra per corso Moncalieri , per Ponte Umberto I – corso Vittorio Emanuele II , per corso Re Umberto – piazza Solferino , per via Cernaia – segue percorso normale.
LINEA 61 dalle ore 08.00 alle ore 9.00 circa; direzione corso Vittorio Emanuele II: da corso CasaleangoloPonte Vittorio Emanuele I, prosegue per corso Moncalieri , Ponte Umberto I – corso Vittorio Emanuele II – percorso normale; direzione via Mezzaluna (San Mauro): da corso Vittorio Emanuele II angolo via Madama Cristina deviata per corso Vittorio Emanuele II – Ponte Umberto I , per corso Moncalieri, corso Casale – segue percorso normale.
LINEA 68 dalle ore 08.00 alle ore 9.35; direzione via Cafasso: da corso Vittorio Emanuele IIangolovia Madama Cristina, deviata per corso Vittorio Emanuele II – Ponte Umberto I – a sinsitra per corso Moncalieri, per P.te Regina Margherita – corso Tortona , per corso Belgio – segue percorso normale; direzione via Frejus:da corso Belgio angolo corso Tortona, corso Tortona – Ponte Regina Margherita, corso Casale – corso Moncalieri , per P.te Umberto I – corso Vittorio Emanuele II – segue percorso normale;
LINEA 70 dalle ore 08.00 alle ore 9.00 circa; direzione corso San Maurizio: da corso Moncalieri angolo piazza Gran Madre deviataa destra per perimetrale di piazza Gran Madre dove effettua limitazione di percorso e capolinea provvisorio alla fermata n° 480; direzione piazza Failla (Moncalieri): in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Gran Madre, corso Moncalieri – percorso normale.
LINEA 75 dalle ore 8.00 alle ore 9.35 circa; direzione L.go Tabacchi: da corso Novara angolo via Amalfi, corso Regio Parco, corso Novara, dove effettua capolinea alla fermata provvisoriamente istituita; direzione P.le Vallette: in partenza dal capolinea provvisorio di corso Novara, prosegue per corso Novara, via Bologna e segue percorso normale.
COLLEGAMENTO TORINO – REGGIA DI VENARIA da inizio del servizio alle ore 9.00 circa: nella sola direzione Reggia di Venaria: da Rondò Rivellaangolocorso Regina Margherita, deviata a sinistra per corso Regina Margherita – Ponte Regina Margherita , corso Casale – corso Moncalieri , corso Vittorio Emanuele II , corso Vinzaglio , via Cernaia – segue percorso normale.
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