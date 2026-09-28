Trasporto pubblico a Torino, la tessera Junior Gtt arriva a casa per oltre 5mila bambini

TORINO – La tessera Junior Gtt arriva direttamente a casa di oltre 5mila bambine e bambini torinesi che hanno compiuto o compiranno 3 anni nel 2026. Il documento è gratuito e consente di viaggiare senza pagare sui mezzi del trasporto pubblico torinese, in città e nell’area suburbana, fino al compimento degli 11 anni.

La novità è stata pensata per avvicinare i più piccoli al trasporto pubblico fin dai primi anni. Sulla tessera compare anche una nuova mascotte: un coniglietto, che sarà protagonista di alcune attività dedicate ai bambini.

“Un’iniziativa pensata per avvicinare le nuove generazioni fin dalla più tenera età al trasporto pubblico”, spiega il sindaco Stefano Lo Russo. “È un investimento sul futuro di Torino: una città dove si impara fin da piccoli a spostarsi in tram, bus e metro, è una città sempre più a misura d’uomo, vivibile e sostenibile”.

Per i bambini tra i 4 e gli 11 anni resta comunque possibile richiedere la tessera nei Centri di Servizio al Cliente Gtt. La novità è che non sarà più necessario pagare il contributo di 3 euro finora previsto.

Il coniglietto insegna a usare bus, tram e metro

La tessera sarà accompagnata da una lettera con un Qr code che permetterà di accedere al sito Gtt e a un percorso digitale dedicato ai più piccoli. Attraverso le avventure del coniglietto verranno spiegati, in modo semplice e giocoso, alcuni comportamenti da imparare sui mezzi pubblici: validare il titolo di viaggio, riconoscere una fermata e utilizzare correttamente il servizio.

“Con la consegna della tessera a domicilio, la mobilità pubblica entra con semplicità nella vita quotidiana delle famiglie, azzera la burocrazia e mette al primo posto le persone”, sottolinea Guido Mulè, amministratore delegato di Gtt.

Anche l’assessora alla Mobilità Chiara Foglietta evidenzia l’obiettivo di far diventare il trasporto pubblico un’abitudine fin dall’infanzia: “Imparare a muoversi con i mezzi pubblici significa acquisire fin da piccoli un’abitudine che contribuisce a costruire una città più sostenibile”.

Due weekend sui tram storici

L’iniziativa prevede anche un appuntamento in centro. Nei weekend del 10-11 ottobre e 17-18 ottobre, dalle 10 alle 18, in piazza Castello, bambine e bambini potranno salire con i genitori a bordo dei tram storici, accompagnati dagli animatori dell’Associazione Tram Storici. L’obiettivo è far conoscere ai più piccoli i mezzi e la loro storia. Per l’occasione, Carioca, partner dell’evento, distribuirà un gadget dedicato.

Dal 2027 la tessera a domicilio anche per gli over 65

La consegna a domicilio della tessera Junior diventerà una modalità stabile. Dal 2027 sarà estesa anche ai cittadini che compiranno 65 anni durante l’anno e che non possiedono ancora una tessera Gtt.

Saranno circa 6mila i torinesi interessati dalla nuova modalità. La tessera consentirà di caricare gli abbonamenti speciali previsti da Gtt per questa fascia d’età, comprese le agevolazioni destinate a singoli e famiglie con redditi più bassi.

Proseguiranno inoltre nel 2027 le iniziative rivolte ai bambini, a partire dalla scelta del nome della nuova mascotte.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese