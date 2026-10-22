Si finge il fratello per eludere il controllo: arrestato 34enne evaso dai domiciliari nel quartiere Aurora

TORINO – Nei giorni scorsi, gli agenti delle Volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico (UPGSP) della polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 34 anni nel quartiere Aurora, con le accuse di evasione e false attestazioni a Pubblico Ufficiale.

Scoperto durante un controllo

L’intervento è avvenuto in largo Brescia, una area già particolarmente attenzionata dalle forze dell’ordine e nota per i fenomeni legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le verifiche di routine sugli avventori di un locale della zona, l’attenzione della polizia è stata catturata da un uomo privo di documenti d’identità.

Alla richiesta di generalità, il 34enne ha fornito un nome che, a un primo riscontro immediato nelle banche dati delle forze dell’ordine, non ha trovato alcun riscontro. Insospettiti dall’anomalia, gli agenti hanno deciso di approfondire gli accertamenti trasferendo l’uomo negli uffici della questura.

I controlli più approfonditi hanno svelato la reale identità del fermato e il motivo del tentativo di depistaggio: l’uomo aveva fornito le generalità del proprio fratello nel disperato tentativo di scampare al controllo. Dalle verifiche è infatti emerso che il 34enne era destinatario di una misura cautelare e si trovava agli arresti domiciliari, dai quali si era allontanato arbitrariamente e senza alcuna autorizzazione.

Per lui sono così scattate le manette. L’uomo è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per i provvedimenti di rito.

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