La Polizia arresta un 23enne evaso dai domiciliari a Torino: agli agenti ha dichiarato un’identità falsa

TORINO – Era evaso dai domiciliari ma è stato scoperto dalla Polizia, a cui ha dichiarato una falsa identità. Durante un pattugliamento notturno a Torino, gli agenti hanno notato un giovane fermo all’incrocio tra via Berthollet e via Goito, zona già interessata da fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sottoposto a controllo, il 23enne, privo di documenti, ha fornito agli agenti le proprie generalità, dimostrando un atteggiamento particolarmente insofferente. Il ragazzo è stato accompagnato presso gli uffici della questura per essere sottoposto ad accertamenti. Le verifiche effettuate hanno consentito di accertarne la reale identità, risultata diversa da quella precedentemente fornita, e di appurare che il 23enne era sottoposto agli arresti domiciliari.

Alla luce di quanto emerso, è stato quindi arrestato per evasione e false dichiarazioni sulla propria identità. Ricondotto presso la sua abitazione, è stato nuovamente sottoposto ai domiciliari.

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