Torino regala la tessera “dai60”: sconti ed eventi per i residenti tra 60 e 64 anni

TORINO – La Città di Torino rinnova la tessera “dai60”, dedicata ai residenti che hanno un’età compresa tra i 60 e i 64 anni. La tessera offre l’accesso a opportunità e iniziative legate allo sport, alla cultura e al benessere, con l’obiettivo di favorire la partecipazione alla vita cittadina.

La nuova tessera sarà inviata direttamente al domicilio dei beneficiari alla fine del 2026 e sarà valida dal 1° gennaio 2027 fino al 31 dicembre dell’anno in cui si compiono 64 anni.

La novità del 2027: la tessera sullo smartphone

Dal prossimo anno sarà possibile utilizzare “dai60” anche in formato digitale. I beneficiari potranno scaricare la tessera accedendo all’Area Riservata del sito del Comune di Torino, salvarla sullo smartphone e averla sempre a disposizione.

Attraverso la stessa area sarà inoltre possibile attivare le notifiche per ricevere informazioni e promozioni dedicate ai grandi eventi organizzati in città.

Dal 1° gennaio disponibile il vademecum

Per conoscere tutte le opportunità previste per il 2027 e le modalità di utilizzo della tessera, dal 1° gennaio sarà disponibile un vademecum consultabile online. Il documento potrà essere scaricato dalla pagina dedicata sul sito della Città oppure attraverso il codice QR presente sulla tessera.

Chi preferisce il formato cartaceo potrà ritirarlo nei punti che saranno indicati dal Comune, anche attraverso il foglio informativo allegato alla lettera con cui verrà spedita la tessera.

Le iniziative comprese nel programma saranno quindi consultabili dall’inizio del nuovo anno, quando i cittadini interessati potranno scoprire nel dettaglio le opportunità riservate ai titolari della “dai60”.

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