Torino, in piazza Massaua apre Silver Housing: nove alloggi per anziani non autosufficienti

TORINO – A Torino apre Silver Housing Massaua, il nuovo progetto abitativo dedicato agli anziani non autosufficienti che punta a offrire un’alternativa al ricovero permanente in una struttura assistenziale. La struttura si trova in piazza Massaua 18, all’interno di un immobile comunale riqualificato, e potrà accogliere fino a 12 persone in nove unità abitative.

L’obiettivo è consentire agli anziani più fragili di continuare a vivere sul territorio, in un ambiente accessibile e sicuro, con il supporto di servizi assistenziali e sociosanitari e la possibilità di mantenere i legami con la propria comunità.

Nove alloggi e spazi comuni per 12 persone

Silver Housing Massaua è stato realizzato attraverso una coprogettazione tra la Città di Torino e la Cooperativa Sociale P.G. Frassati, che si occupa della gestione della struttura e dei percorsi di accompagnamento degli ospiti.

I lavori, iniziati nel gennaio 2025, hanno permesso di recuperare l’immobile comunale e ricavare nove unità abitative, destinate a persone sole o a coppie, per un totale di 12 beneficiari. La struttura dispone anche di una cucina, una sala da pranzo, un salone per le attività e una lavanderia, con spazi pensati per favorire la vita quotidiana e la socializzazione.

Gli alloggi sono dotati di strumenti tecnologici per il monitoraggio a distanza, che contribuiscono alla sicurezza degli ospiti e al sostegno della loro autonomia.

Un investimento da oltre un milione di euro con i fondi Pnrr

Il progetto è stato finanziato con 1 milione e 30mila euro provenienti dal Pnrr, nell’ambito della Missione 5 dedicata all’inclusione e alla coesione sociale, a cui si aggiungono 180mila euro di cofinanziamento da parte dell’ente gestore. Anche la Fondazione CRT ha contribuito a coprire una parte dei costi per l’arredamento degli ambienti.

All’inaugurazione sono intervenuti il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, l’assessore comunale alle Politiche sociali Jacopo Rosatelli, il presidente della Cooperativa Sociale P.G. Frassati Roberto Galassi e Federica Giuliani, dirigente del Servizio promozione della salute, delle pari opportunità e politiche di sussidiarietà della Città di Torino.

«La fragilità abitativa è spesso il primo segnale di esclusione sociale e Silver Housing mette insieme il sostegno abitativo con l’assistenza, fornendo una risposta concreta a un bisogno crescente da parte di persone anziane, fragili e spesso prive di una rete familiare di supporto», ha sottolineato il sindaco Lo Russo.

Per l’amministrazione comunale, il progetto rappresenta una risposta alle trasformazioni demografiche della città e alla necessità di ampliare i servizi rivolti a una popolazione anziana in crescita.

Assistenza e attività per mantenere l’autonomia

Silver Housing Massaua è rivolto alle persone con più di 65 anni residenti a Torino, con priorità per chi vive nelle Circoscrizioni 3 e 4 e per le persone che si trovano in condizioni di grave marginalità sociale.

Agli ospiti saranno garantiti interventi di assistenza sociosanitaria e sostegno nelle attività quotidiane, dalla cura della casa all’accesso ai servizi sanitari e territoriali. Sono previste inoltre attività ricreative e laboratori, con l’obiettivo di contrastare l’isolamento e favorire la partecipazione alla vita di comunità.

«Vogliamo ampliare le possibilità a disposizione delle persone e delle famiglie, affiancando alle strutture residenziali soluzioni che, quando le condizioni lo consentono, permettano di mantenere un legame con il proprio territorio e con la vita di ogni giorno», ha dichiarato l’assessore Jacopo Rosatelli.

Il modello punta quindi a integrare l’assistenza con una soluzione abitativa che permetta di preservare, per quanto possibile, abitudini, relazioni e autonomia personale.

Un secondo progetto per gli anziani assistiti a domicilio

Accanto a Silver Housing Massaua, la Cooperativa Sociale P.G. Frassati ha realizzato un altro intervento finanziato dal Pnrr, nell’ambito della linea 1.1.3 dedicata alla domiciliarità, rivolto agli anziani non autosufficienti dell’area sud di Torino.

In questo caso non sono stati realizzati interventi sugli immobili: il progetto prevede servizi di assistenza direttamente nelle abitazioni, per favorire il rientro a casa dopo le dimissioni protette e sostenere la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita.

I due interventi rispondono così a un obiettivo comune: ampliare le possibilità di assistenza per gli anziani più fragili, offrendo soluzioni diverse in base alle condizioni individuali e alle necessità delle famiglie.

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