CronacaTorino
Giovane accoltellato a morte nel parco Dora a Torino, si cerca il killer
L’omicidio è avvenuto venerdì sera. Il ragazzo è deceduto dopo il trasporto in ospedale
TORINO – Un altro tragico accoltellamento a Torino, nella serata di ieri, venerdì 23 ottobre. Al Parco Dora, un residente ha dato l’allarme attorno alle 18.30, dopo aver notato un uomo riverso a terra e un altro che scappava. Lo riporta la Stampa.
Poco dopo l’allarme, è arrivata un’ambulanza. Il ferito era un giovane, tra i 20 e i 25 anni, con un profondo taglio all’addome. Aveva perso molto sangue ed era già incosciente all’arrivo dei soccorsi. È stata purtroppo inutile la corsa disperata in ospedale, dove il ragazzo è morto poco dopo.
Sul caso sta indagando la polizia, potrebbe essersi trattato di un litigio o questioni di droga. Giocheranno un ruolo importante le immagini delle telecamere che monitorano la zona.
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