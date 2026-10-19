Giovane accoltellato sotto i portici di via Nizza a Torino

TORINO – Un giovane di circa vent’anni è rimasto ferito con un’arma da taglio intorno alle 13 di oggi, lunedì 19 ottobre, sotto i portici di via Nizza, a Torino, nei pressi della stazione ferroviaria di Porta Nuova.

Il ragazzo è stato soccorso e trasportato all’ospedale Mauriziano. Ha riportato due ferite, ma, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta la polizia, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiarire le circostanze in cui il giovane è stato ferito. Gli agenti della polizia scientifica hanno effettuato i rilievi necessari.

La vittima era sprovvista di documenti e, al momento, la sua identità non è stata ancora accertata. Il giovane, tuttavia, sembrerebbe essere conosciuto nella zona. Le indagini sono in corso per chiarire quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità.

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