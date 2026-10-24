Il trofeo delle Atp Finals in esposizione a Torino per “Tennis in Città 2026”

TORINO – «Il Grattacielo e piazza Piemonte rappresentano la casa di tutti i cittadini, un luogo in cui lo sport diventa occasione spontanea di aggregazione e socialità». Con queste parole l’assessore regionale Andrea Tronzano ha presentato oggi l’inaugurazione della tappa di “Tennis in Città 2026”. Durante l’evento, iniziato questa mattina e che durerà sino a domani ore 18, l’area antistante il Grattacielo della Regione a Torino ospita un campo da tennis e quattro postazioni da tennistavolo, allestiti per offrire a chiunque la possibilità di cimentarsi gratuitamente con racchetta e pallina, affiancati da maestri e tecnici federali pronti a guidare partecipanti di ogni età e livello.

Le due giornate, interamente dedicate al movimento, all’inclusione e al coinvolgimento dei cittadini, sono organizzate nell’ambito del percorso di avvicinamento alle Nitto ATP Finals. A rendere ancora più prestigioso l’appuntamento è l’arrivo del trofeo delle Finals. Il riconoscimento è esposto all’interno della Sala Trasparenza del Grattacielo della Regione, dove resterà visibile al pubblico a ingresso libero e gratuito.

«Portare le discipline da racchetta direttamente tra le persone significa promuovere stili di vita sani e diffondere cultura sportiva, permettendo ai più giovani di avvicinarsi a queste attività in un clima di vera condivisione. Poter ammirare da vicino il trofeo delle Nitto ATP Finals è un’emozione che regala a Torino e al Piemonte l’atmosfera delle grandi sfide internazionali» sottolinea l’assessore Andrea Tronzano.

Proprio nei prossimi giorni si definiranno gli ultimi posti disponibili nei “magnifici 8” che parteciperanno all’attesa rassegna internazionale. Al momento solo Alexander Zverev, Carlos Alcaraz e Ben Shelton hanno staccato il pass, mentre Sinner non parteciperà a causa dell’infortunio che lo terrà fuori per tutta questa parte finale di stagione. Le ATP Finals sono in programma a Torino dal 15 al 22 novembre.

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