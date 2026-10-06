Jannik Sinner non ci sarà neanche a Torino per le ATP Finals 2026: per il problema al ginocchio chiude la stagione

TORINO – “Al momento devo pensare anche alla mia carriera a lungo termine” – con queste parole Jannik Sinner annuncia la fine della sua stagione 2026 per un problema al ginocchio destro che è apparso dopo la vittoria di Wimbledon.

Molti gli accertamenti e le cure, anche al Jmedical di Torino, ma il problema è più grave del previsto. Questo lo terrà lontano anche dalle Atp Finals di cui aveva già conquistato la qualificazione.

“Gli ultimi due anni, soprattutto la chiusura a Torino, mi hanno dato molte emozioni e buone sensazioni, ma quest’anno sarà molto diverso”. Si sente il dispiacere nelle parole del campione altoatesino, ma deve recuperare al 100% e questo significa saltare anche le attesissime Atp Finals.

La stagione 2026 di Sinner si chiude con 44 vittorie, uno Slam (Wimbledon) e 5 Masters 1000 vinti per un totale di 7.950 punti.

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