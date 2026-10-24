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Prime brinate di stagione e freddo in Piemonte nel week end. Poi temperature di nuovo in ascesa

Oggi temperature abbondantemente sotto lo zero in alta quota, attorno agli zero gradi di minima localmente
Marco Lovisolo

Pubblicato

30 secondi fa

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PIEMONTE – Giornata ventosa oggi in Piemonte, si fa marcato anche il calo delle temperature. Questa mattina le prime deboli gelate nei fondovalle più freddi tra Cuneese e Astigiano dove si sono sfiorati gli 0°C (notevoli i -1.6°C di Camerana): visibili le prime estese brinate sui fondovalle. Oltre i 2 800 metri di quota raggiunti i -10°C, con un picco di quasi -23 °C al Rifugio Capanna Margherita. Le temperature rigide non presentano comunque alcuna anomalia per la terza decade di ottobre.

A far abbassare la colonnina, venti freddi che soffiano all’interno delle valli alpine, con qualche raffica di Fohn: 111 km/h alla Sacra di San Michele in bassa Val Susa, 106 km/h in località Chiot della frazione Villanova di Bobbio Pellice (TO). Qualche debole nevicata sulle Alpi.

Domani atteso nuovo fronte nuvoloso, con precipitazioni sparse e quota neve in netto rialzo oltre i 2400/2500 metri. Ci si aspetta ancora una giornata ventosa.

Nei prossimi giorni il primo freddo di stagione sulle aree alpine tenderà a lasciar spazio ad un nuovo rinforzo dell’anticiclone subtropicale che riporterà lo zero termico fino in prossimità dei quattromila metri, determinando così un sensibile rialzo delle temperature in montagna.

Nei fondovalle e sulle aree pianeggianti temperature previste in genere tra 4 e 9 °C all’interno delle città, con valori massimi pomeridiani in nuovo aumento da lunedì intorno ai 15-19 °C su pianure e colline, con locali picchi intorno ai 20 °C.

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