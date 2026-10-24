Prime brinate di stagione e freddo in Piemonte nel week end. Poi temperature di nuovo in ascesa

PIEMONTE – Giornata ventosa oggi in Piemonte, si fa marcato anche il calo delle temperature. Questa mattina le prime deboli gelate nei fondovalle più freddi tra Cuneese e Astigiano dove si sono sfiorati gli 0°C (notevoli i -1.6°C di Camerana): visibili le prime estese brinate sui fondovalle. Oltre i 2 800 metri di quota raggiunti i -10°C, con un picco di quasi -23 °C al Rifugio Capanna Margherita. Le temperature rigide non presentano comunque alcuna anomalia per la terza decade di ottobre.

A far abbassare la colonnina, venti freddi che soffiano all’interno delle valli alpine, con qualche raffica di Fohn: 111 km/h alla Sacra di San Michele in bassa Val Susa, 106 km/h in località Chiot della frazione Villanova di Bobbio Pellice (TO). Qualche debole nevicata sulle Alpi.

Domani atteso nuovo fronte nuvoloso, con precipitazioni sparse e quota neve in netto rialzo oltre i 2400/2500 metri. Ci si aspetta ancora una giornata ventosa.

Nei prossimi giorni il primo freddo di stagione sulle aree alpine tenderà a lasciar spazio ad un nuovo rinforzo dell’anticiclone subtropicale che riporterà lo zero termico fino in prossimità dei quattromila metri, determinando così un sensibile rialzo delle temperature in montagna.

Nei fondovalle e sulle aree pianeggianti temperature previste in genere tra 4 e 9 °C all’interno delle città, con valori massimi pomeridiani in nuovo aumento da lunedì intorno ai 15-19 °C su pianure e colline, con locali picchi intorno ai 20 °C.

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