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Meteo Piemonte, nuvole e vento forte sulle Alpi: da domenica torna il sole con temperature in aumento
Da domenica è atteso il ritorno del bel tempo su tutto il Piemonte, grazie all’arrivo di un’area di alta pressione
PIEMONTE – Nuvole, qualche pioggia e vento forte in montagna, prima del ritorno del sole su tutto il Piemonte. Sono queste le previsioni di Arpa Piemonte, che annuncia una fase di tempo variabile seguita da un netto miglioramento a partire da domenica.
La giornata sarà caratterizzata da cieli prevalentemente nuvolosi per il passaggio di una perturbazione proveniente dall’Europa nordoccidentale. Deboli piogge potranno interessare soprattutto il basso Alessandrino, a causa delle precipitazioni in arrivo dalla Liguria, mentre qualche fenomeno isolato sarà possibile anche sulle pianure a sud del Po.
Sulle Alpi è previsto un deciso rinforzo dei venti da nordovest, con raffiche di Foehn nelle vallate alpine, dalle Alpi Cozie fino alle Lepontine. Lungo le creste di confine potranno verificarsi deboli nevicate, anche a quote relativamente basse.
Nei giorni successivi saranno ancora possibili brevi passaggi nuvolosi sulle zone alpine, mentre sul resto della regione le condizioni tenderanno gradualmente a migliorare.
Da domenica è atteso il ritorno del bel tempo su tutto il Piemonte, grazie all’arrivo di un’area di alta pressione. I cieli diventeranno sereni e le temperature in quota aumenteranno sensibilmente, con lo zero termico che, secondo Arpa Piemonte, potrebbe salire fino a circa 4.000 metri.
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