Controlli di polizia al valico del Frejus: 10 arresti e oltre 3.400 persone identificate

BARDONECCHIA – È di 3.450 persone identificate e 830 veicoli controllati il bilancio dell’attività straordinaria di vigilanza e controllo effettuata dalla polizia di Stato al valico del Frejus tra il 28 settembre e il 18 ottobre.

Le operazioni, condotte dagli operatori del Settore polizia di frontiera di Bardonecchia, rientrano nell’ambito dei servizi mirati alla prevenzione e alla repressione dei reati, con una particolare attenzione al contrasto dell’illegalità transfrontaliera.

I risultati dell’attività operativa

Nel corso delle tre settimane di controlli capillari lungo la linea di confine, il bilancio complessivo dell’attività di polizia giudiziaria registra:

10 persone arrestate;

5 persone denunciate in stato di libertà.

Tra i reati contestati figurano il possesso di documenti contraffatti e le violazioni della normativa in materia di immigrazione, oltre all’esecuzione di provvedimenti restrittivi emessi dall’autorità giudiziaria.

L’episodio di rilievo

Tra i provvedimenti eseguiti nel periodo di riferimento, gli agenti del commissariato di P.S. di Bardonecchia hanno tratto in arresto un uomo destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria. Il soggetto dovrà espiare una pena residua pari a 11 mesi e 26 giorni di reclusione.

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