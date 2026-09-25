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Controlli a tappeto su monopattini e biciclette ad Asti: scattano le multe per casco e assicurazioni

Sono state collezionate 18 sanzioni in 3 ore
Chiara Scerba

Pubblicato

45 minuti fa

il

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ASTI – Questa mattina, nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 10, gli agenti del comando cittadino hanno condotto un servizio di vigilanza mirato tra piazza Marconi e l’area del Movicentro, nodo strategico e sensibile per il transito quotidiano di pendolari, studenti e lavoratori.

Per approfondire:

L’operazione ha visto in campo otto operatori affiancati da un mezzo attrezzato come ufficio mobile, predisposto per formalizzare sul posto le verifiche e le relative contestazioni. A supportare i controlli è intervenuta anche un’unità cinofila, che durante le verifiche ha consentito di individuare e sequestrare sostanza stupefacente in possesso di una persona, per la quale sono state avviate le comunicazioni di rito alle autorità.

Le violazioni contestate

Il bilancio della mattinata parla di 18 verbali complessivi. Le irregolarità più frequenti emerse durante le verifiche riguardano la circolazione indebita delle biciclette sui marciapiedi a discapito dei pedoni, il mancato utilizzo del casco protettivo e l’assenza della copertura assicurativa obbligatoria per i monopattini.

I controlli, fa sapere il comando, non resteranno un episodio isolato ma proseguiranno a intervalli regolari nelle prossime settimane su diverse direttrici urbane.

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