McDonald’s apre a Grugliasco e cerca 50 dipendenti: candidature entro il 3 novembre

GRUGLIASCO – McDonald’s cerca 50 persone da assumere nel nuovo ristorante di Grugliasco. Sono aperte le candidature online per partecipare al McDonald’s Job Tour, l’iniziativa itinerante dedicata alla selezione del personale in vista delle nuove aperture.

Gli interessati hanno tempo fino al 3 novembre per candidarsi attraverso il sito ufficiale di McDonald’s, compilando un questionario e allegando il curriculum.

I candidati ritenuti idonei dovranno successivamente sostenere un test per valutare le proprie attitudini. Chi supererà questa fase riceverà una convocazione per un colloquio individuale, in programma nella prima metà di novembre a Grugliasco.

Durante l’evento sarà inoltre possibile incontrare i dipendenti dei ristoranti della zona e conoscere direttamente la loro esperienza lavorativa.

L’azienda cerca persone predisposte al lavoro di squadra e al contatto con il pubblico, offrendo percorsi di formazione e opportunità di crescita professionale. Secondo i dati comunicati da McDonald’s, il 95% dei contratti di lavoro è stabile.

Le 50 assunzioni previste a Grugliasco rientrano nel piano di espansione nazionale dell’azienda, che punta a inserire 5.000 nuovi lavoratori in Italia nel corso del 2026.

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