Piemonte, l’INPS cerca 26 medici: entro quando candidarsi e come

TORINO – Dall’INPS arriva una opportunità professionale per entrare nell’ambito della medicina legale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale. La direzione regionale Piemonte ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per il conferimento di 26 incarichi individuali autonomi, rivolti a medici specializzandi e laureati in Medicina e Chirurgia che partecipano al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale.

Informazioni utili

I medici selezionati svolgeranno, con incarico libero-professionale, attività di accertamento medico-legale nei confronti dei lavoratori pubblici e privati assenti per malattia. Gli incarichi saranno conferiti ai sensi dell’art. 34, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, secondo quanto specificato nell’Avviso di ricerca.

Per potersi candidare ci sarà tempo fino al 16 novembre 2026. La domanda dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo direzione.regionale.piemonte@postacert.inps.gov.it, allegando il modulo di candidatura, un curriculum vitae aggiornato e la documentazione indicata nell’Avviso.

Si avvisa che non saranno prese in considerazione le candidature trasmesse con modalità diverse.

Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere alla Direzione regionale INPS del Piemonte all’indirizzo PEC direzione.regionale.piemonte@postacert.inps.gov.it.

Requisiti, modulistica e istruzioni per partecipare sono invece disponibili nell’Avviso integrale.

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