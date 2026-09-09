L’INPS Piemonte cerca 22 medici specialisti: entro quando e come candidarsi

TORINO – Rafforzare le attività medico-legali sul territorio piemontese e garantire tempi di risposta più rapidi e qualificati ai cittadini. È con questo obiettivo che la Direzione regionale dell’INPS Piemonte ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per l’assegnazione di 22 incarichi di lavoro autonomo destinati a medici specialisti.

Il bando è rivolto ai professionisti delle discipline di maggior interesse istituzionale per l’Ente: oculistica, otorinolaringoiatria, pediatria, neuropsichiatria infantile, psichiatria, neurologia o discipline equipollenti.

I medici selezionati affiancheranno le attività dell’Istituto partecipando alle Commissioni per l’accertamento di invalidità civile, cecità, sordità, sordocecità, handicap e disabilità infantile, oltre a fornire supporto tecnico-scientifico per le valutazioni medico-legali.

Le sedi interessate

La distribuzione dei 22 posti copre capillarmente l’intera regione in base alle esigenze delle singole strutture. Le posizioni sono aperte presso le sedi INPS di:

Torino

Alessandria e Casale Monferrato

Asti

Biella

Cuneo

Novara

Verbano Cusio Ossola

Vercelli

Come presentare la domanda

I professionisti interessati hanno tempo fino al 7 ottobre 2026 per inviare la propria candidatura. La domanda dovrà essere redatta utilizzando il modello ufficiale allegato all’avviso, corredata da curriculum vitae aggiornato e documento d’identità.

La trasmissione deve avvenire esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo direzione.regionale.piemonte@postacert.inps.gov.it. Le domande inviate con modalità differenti non verranno prese in considerazione.

L’avviso integrale – contenente il dettaglio dei requisiti, i criteri di selezione e la ripartizione esatta dei posti per sede e branca specialistica – è consultabile sul portale istituzionale dell’INPS, nella sezione Avvisi, Bandi e fatturazione > Reclutamenti > Selezioni territoriali.

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