Postalcoop, maxi frode da 100 milioni: chiuse le indagini a Torino, 21 indagati

TORINO – Più di un anno fa vi avevamo parlato del terremoto che aveva scosso il settore della logistica e dell’operazione “Epicentro” condotta dalla guardia di finanza e coordinata dalla procura di Torino che, all’epoca, aveva portato al sequestro preventivo di 26,5 milioni di euro per reati tributari e somministrazione irregolare di manodopera per almeno dieci aziende. Una lunga catena che parte dai grandi colossi del commercio online e arriva fino ai corrieri.

Indagini chiuse

Si trattava di un sistema consolidato basato su società-schermo nate con un unico scopo: accumulare debiti fiscali, sparire e consentire il reinvestimento dei profitti illeciti in nuovi settori. L’operazione ora si è avviata alla conclusione con la notifica dell’avviso di fine indagini preliminari.

Al centro del presunto meccanismo fraudolento – stimato in circa 100 milioni di euro – c’era la gestione di circa duemila lavoratori, spostati da una società all’altra a seconda delle esigenze aziendali. Secondo le tesi dell’accusa, i gruppi Postalcoop e Cargobroker operavano come semplici “schermi” per aggirare le normative fiscali e i contratti collettivi nazionali, permettendo così di offrire servizi a prezzi stracciati a colossi della logistica del calibro di Amazon e GLS.

L’elenco degli indagati conta ora 21 persone, a fronte delle 38 coinvolte nella fase iniziale dell’inchiesta. Tra i nomi principali, riporta Rai News, figurano Daniele Goglio, ritenuto dagli inquirenti l’amministratore di fatto del gruppo Postalcoop, e Giuseppe Smeriglio, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione di Cargobroker. Contestualmente agli avvisi, nell’ambito dell’operazione è stato confermato il sequestro preventivo dei 26,5 milioni di euro.

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