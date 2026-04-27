VERCELLI – Vercelli è una delle città più interessanti e spesso sottovalutate del Piemonte: elegante, ricca di storia medievale, capitale europea del riso e custode di alcuni dei più importanti tesori artistici e religiosi del Nord Italia. Perfetta per una visita di un giorno (o più), offre un mix sorprendente di arte, architettura e atmosfere tranquille.

Vercelli è una città che sorprende chi la visita senza aspettative: piccola ma ricchissima di storia, arte e paesaggi agricoli unici. È il luogo ideale per chi cerca un viaggio tranquillo ma culturalmente intenso nel cuore del Piemonte. Ecco 10 cose da vedere a Vercelli per scoprire il meglio della città.

10 cose da vedere a Vercelli

Basilica di Sant’Andrea

È il simbolo assoluto della città. Costruita nel XIII secolo, è uno dei primi esempi di gotico in Italia, con influenze romaniche e cistercensi. Le sue linee eleganti e il chiostro silenzioso la rendono una tappa imperdibile.

Duomo di Vercelli

La Cattedrale di Sant’Eusebio (Duomo di Vercelli) è dedicata al patrono della città. Il Duomo è un complesso monumentale stratificato nei secoli. All’interno si trovano opere d’arte importanti e la suggestiva cappella dedicata al santo.

Sinagoga di Vercelli

Una delle più belle e antiche sinagoghe d’Italia, costruita nel XIX secolo in stile moresco. Testimonia la storica presenza della comunità ebraica vercellese e affascina per i suoi interni riccamente decorati.

Museo Borgogna

Uno dei musei più importanti del Piemonte dopo Torino. Ospita dipinti dal Medioevo all’Ottocento, arredi, sculture e una collezione sorprendente che racconta la storia artistica della città.

Museo Leone

Un piccolo gioiello eclettico: raccolte archeologiche, oggetti curiosi, dipinti e ambienti storici ricostruiti. È un museo “di atmosfera”, perfetto per chi ama le collezioni fuori dagli schemi.

Piazza Cavour

Il cuore pulsante della città. Elegante e vivace, è circondata da portici e palazzi storici. Qui si respira la vita quotidiana di Vercelli tra caffè, mercati e incontri.

Torre dell’Angelo

Una delle poche torri medievali rimaste in città. È un simbolo del passato comunale di Vercelli e un ottimo punto di riferimento nel centro storico.

Teatro Civico

Un elegante teatro ottocentesco ancora oggi attivo con stagioni di prosa, musica e danza. Anche solo la facciata e il foyer meritano una visita.

Passeggiata tra risaie e campagne

Vercelli è la capitale europea del riso: appena fuori dal centro storico si apre un paesaggio unico fatto di specchi d’acqua e campi geometrici. In primavera ed estate, le risaie allagate creano scenari quasi irreali.

Centro storico e portici

Il centro di Vercelli è perfetto da esplorare a piedi: portici medievali e ottocenteschi, vie eleganti, botteghe storiche e angoli silenziosi. È una città che si scopre lentamente, senza fretta.

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