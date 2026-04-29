TORINO – Benvenuti a Torino, la città che non urla mai ma sussurra eleganza da ogni porticato. Spesso definita la “Piccola Parigi”, Torino è un mix affascinante di rigore sabaudo, mistero esoterico e innovazione industriale. Che siate qui per la storia, per il cioccolato o per il design, ecco le 10 tappe imperdibili per vivere l’anima della città.

10 cose da vedere a Torino

La Mole Antonelliana e il Museo del Cinema

Non si può dire di essere stati a Torino senza aver alzato lo sguardo verso la Mole. Inizialmente concepita come sinagoga, oggi ospita il Museo Nazionale del Cinema, uno dei più suggestivi al mondo.

Il consiglio: Prendete l’ascensore panoramico (quello trasparente sospeso nel vuoto) per una vista a 360° sulle Alpi e sui tetti rossi della città.

Museo Egizio

È il più antico museo al mondo interamente dedicato alla cultura nilotica e il secondo per importanza dopo quello del Cairo. Dopo il recente restyling, il percorso espositivo è un viaggio immersivo tra statue colossali, papiri e sarcofagi.

Nota bene: Prenotate con largo anticipo, specialmente nei weekend.

Piazza Castello: il Cuore Reale

Qui batte il centro nevralgico di Torino. In un colpo d’occhio potete ammirare Palazzo Reale, la prima e più importante residenza sabauda, e Palazzo Madama, che racchiude duemila anni di storia (da porta romana a castello medievale, fino a capolavoro barocco).

Piazza San Carlo (Il “Salotto” di Torino)

È considerata una delle piazze più belle d’Europa. Fermatevi qui per ammirare le “chiese gemelle” e per calpestare (con discrezione) le “palle del toro” in bronzo davanti allo storico Caffè Torino: si dice porti fortuna!

Pausa obbligatoria: Un Bicerin, la storica bevanda torinese a base di caffè, cioccolato e crema di latte.

Parco del Valentino e Borgo Medievale

Lungo le rive del Po si estende il polmone verde della città. È il posto perfetto per una passeggiata tra scoiattoli curiosi e canottieri che scivolano sul fiume. Non perdetevi il Borgo Medievale, una fedele ricostruzione ottocentesca di un villaggio del Quattrocento.

La Basilica di Superga

Arroccata su una collina che domina la città, la Basilica è un capolavoro di Filippo Juvarra. Oltre all’architettura barocca, il luogo è tristemente noto per la tragedia del Grande Torino del 1949.

Come arrivarci: Usate la storica tranvia a dentiera Sassi-Superga per un viaggio dal sapore antico.

Museo dell’Automobile (MAUTO)

Torino è la capitale dell’auto, e questo museo è uno dei più moderni d’Europa. Anche se non siete fan dei motori, l’allestimento scenografico vi stupirà, raccontando come l’automobile ha cambiato la società e il costume.

Quadrilatero Romano e Porta Palazzo

Il Quadrilatero è l’anima antica, fatta di viuzze strette, botteghe artigiane e locali alla moda. A pochi passi si trova Porta Palazzo, il mercato all’aperto più grande d’Europa: un’esplosione di colori, lingue e profumi che rappresenta la Torino multiculturale di oggi.

Palazzo Carignano e il Museo del Risorgimento

Con la sua facciata in mattoni ondulata, Palazzo Carignano è uno degli edifici più originali del barocco italiano. Qui nacque Vittorio Emanuele II e qui ha sede il Museo Nazionale del Risorgimento, dove potrete vedere l’aula originale del primo Parlamento Italiano.

Reggia di Venaria Reale

Tecnicamente è alle porte di Torino, ma è una tappa obbligatoria. Spesso paragonata a Versailles, questa residenza di caccia vanta la spettacolare Galleria di Diana e giardini immensi che sembrano non finire mai.

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