Il Borgo Medievale di Torino: la città immaginata che racconta il Medioevo

TORINO – Nel cuore del Parco del Valentino, lungo le rive del Po, sorge uno dei luoghi più suggestivi di Torino: il Borgo Medievale di Torino. Con le sue torri, le mura merlate, le botteghe artigiane e il castello fortificato, il complesso sembra provenire direttamente dal Quattrocento. In realtà è molto più giovane: nacque nel 1884 come ricostruzione storica realizzata per un grande evento nazionale.

La sua storia racconta non solo il fascino per il Medioevo, ma anche il momento di trasformazione di Torino dopo la perdita del ruolo di capitale d’Italia.

Un progetto nato per l’Esposizione del 1884

Il Borgo Medievale fu costruito in occasione della Esposizione Generale Italiana del 1884, una grande manifestazione artistica e industriale organizzata nel Parco del Valentino dal 27 aprile al 31 ottobre di quell’anno. L’evento si inseriva nella tradizione delle grandi esposizioni internazionali dell’Ottocento, come quelle di Londra e Parigi, pensate per promuovere lo sviluppo economico, industriale e tecnologico delle nazioni.

Per Torino, che aveva perso il ruolo di capitale nel 1865, l’esposizione rappresentava anche un’occasione di rilancio e di ridefinizione della propria identità culturale ed economica.

All’interno della manifestazione venne progettata una sezione speciale dedicata alla storia dell’arte. Inizialmente si pensò a un padiglione che rappresentasse diversi stili architettonici italiani, ma l’idea cambiò radicalmente quando entrò nella commissione uno studioso destinato a segnare il progetto: l’architetto e medievalista portoghese Alfredo d’Andrade.

Fu lui a proporre un’idea innovativa: ricostruire un intero villaggio medievale ispirato alle architetture del Piemonte e della Valle d’Aosta.

Un Medioevo ricostruito con rigore storico

Tra il 1882 e il 1884 un gruppo di storici, artisti, architetti e studiosi lavorò alla realizzazione del progetto, studiando edifici reali sparsi nel territorio alpino e subalpino.

Il risultato fu una ricostruzione filologica di un borgo quattrocentesco, composta da:

case e palazzi nobiliari

una strada principale con portici e botteghe

fontane e piazzette

mura difensive con torri

una grande rocca fortificata che domina il complesso

Ogni edificio riprendeva modelli reali esistenti o esistiti in Piemonte e in Valle d’Aosta, con decorazioni, materiali e tecniche costruttive fedelmente riprodotti. In totale furono presi a riferimento edifici provenienti da oltre quaranta località diverse.

Il Borgo non doveva essere solo un fondale scenografico: sotto i portici furono aperte vere botteghe artigiane – fabbri, falegnami, ceramisti, tessitori – per mostrare al pubblico le antiche tradizioni del lavoro manuale.

L’inaugurazione reale

La prima pietra della Rocca fu posata il 12 dicembre 1882, mentre quella del villaggio il 6 giugno 1883.

Il complesso venne inaugurato ufficialmente il 27 aprile 1884 alla presenza del re Umberto I di Savoia e della regina Margherita di Savoia. Durante la cerimonia fu ricreato un antico rituale medievale: ai sovrani furono consegnate simbolicamente le chiavi della Rocca, rievocando una cerimonia del 1469 legata alla corte sabauda.

Il pubblico rimase affascinato dall’accuratezza della ricostruzione. Dei quasi tre milioni di visitatori dell’Esposizione, oltre duecentomila entrarono nel Borgo Medievale.

Da padiglione temporaneo a monumento cittadino

Come molti edifici delle esposizioni universali dell’Ottocento (la Tour Eiffel, per dirne uno), il Borgo era inizialmente destinato alla demolizione una volta conclusa la manifestazione.

Il successo fu però tale che la città decise di conservarlo. Il complesso venne acquistato dal Comune di Torino e negli anni successivi entrò a far parte dei musei civici, diventando uno dei luoghi più visitati del parco del Valentino.

La Rocca fu trasformata in percorso museale dedicato alla vita medievale, mentre le strade del villaggio continuarono a ospitare botteghe, mostre e attività culturali.

Tra guerra, restauri e nuove funzioni

Nel corso della sua storia il Borgo Medievale ha attraversato anche momenti difficili. Durante la Seconda guerra mondiale subì bombardamenti nel 1942 e nel 1943, che provocarono danni a diverse strutture.

Nel dopoguerra furono avviati interventi di recupero e il complesso continuò a essere utilizzato per eventi culturali, esposizioni e attività didattiche. Nel tempo sono stati realizzati anche nuovi spazi, come il giardino medievale inaugurato nel 1998.

Oggi il Borgo è considerato uno dei più significativi esempi di neomedievalismo ottocentesco, la corrente culturale che nel XIX secolo riscoprì e reinterpretò il Medioevo in architettura, arte e letteratura.

Un museo all’aperto unico in Europa

A differenza di un museo tradizionale, il Borgo Medievale non è formato da collezioni di oggetti, ma da un intero ambiente storico ricostruito. Passeggiando tra le sue case, i visitatori attraversano una scenografia architettonica che ricrea l’atmosfera di un villaggio del Quattrocento.

Per questo motivo il complesso è spesso definito un museo all’aperto, dove la storia dell’architettura medievale piemontese viene raccontata attraverso edifici, strade e spazi urbani.

