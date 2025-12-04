Curiosità Enogastronomia Piemonte
Quali sono i 10 dolci natalizi più buoni del Piemonte
PIEMONTE – Il Natale in Piemonte profuma di nocciole tostate, cioccolato fondente e zabaione fumante. Dalle colline delle Langhe alle valli alpine, ogni provincia custodisce ricette tramandate da generazioni, dove la regina indiscussa è la Nocciola Tonda Gentile Trilobata IGP.
Ma quali sono i 10 dolci natalizi più buoni del Piemonte?
In questa guida scoprirai i dolci natalizi piemontesi più autentici, quelli che non mancano mai sulle tavole delle feste: dal panettone basso con glassa croccante ai marron glacé delle valli cuneesi, dai baci di dama di Tortona al salame di cioccolato amato dai bambini. Tradizione pasticcera, eccellenze locali e sapori che raccontano l’identità gastronomica di una delle regioni più golose d’Italia.
- Panettone basso piemontese
Versione tipica del Piemonte, più basso del panettone milanese e coperto da una glassa croccante alle nocciole IGP, mandorle e zucchero. Impasto ricco ma soffice, spesso con arancia candita e uvetta. Diffusissimo nelle province di Torino, Cuneo e Asti.
- Tronchetto di Natale (Bûche de Noël) – versione piemontese
Nasce dall’influenza francese e valdese. È un rotolo di pasta biscotto farcito con crema al cioccolato o alla nocciola e ricoperto da una ganache lavorata a imitare la corteccia. Decorato con zucchero a velo, funghi di meringa e piccoli addobbi natalizi.
- Pandolce piemontese
Simile al pandolce genovese ma più morbido. Impasto arricchito con nocciole, uvetta e canditi; spesso lavorato in casa nelle zone dell’Alessandrino e dell’Astigiano. Ottimo con vino dolce o spumante brut.
- Zabaione caldo
Dolce al cucchiaio tipico delle feste: tuorli montati con zucchero e Moscato d’Asti o Marsala. Si serve caldo, spesso accompagnato da frollini o con la torta di nocciole. È considerato il “dolce di famiglia” delle domeniche natalizie.
- Torta di nocciole delle Langhe
Senza burro e con pochissima farina: la protagonista è la nocciola Tonda Gentile Trilobata, tostata e tritata finemente. Sapore intenso e aroma tostato. Servita spesso con zabaione o crema al cioccolato.
- Salame di cioccolato (Salam ëd cicocola)
Dolce rustico e amatissimo dai bambini. Impasto a base di cioccolato, burro, zucchero, uova e biscotti secchi spezzettati. Talvolta arricchito con nocciole piemontesi tritate. Si taglia come un vero salame.
- Amaretti morbidi di Mombaruzzo
Dolcetti morbidi a base di mandorle dolci e amare, zucchero e albume. Sono simbolo dell’Astigiano. Tradizionalmente serviti nel vassoio dei dolci natalizi o regalati in scatole decorate.
- Baci di dama
Nati a Tortona (AL). Due cupolette di frolla, originariamente alle nocciole, unite da un velo di cioccolato fondente. Rappresentano uno dei dolci da regalo più tipici del Natale piemontese.
- Torrone d’Alba o di Cuneo
Torrone bianco o morbido realizzato con nocciole del Piemonte IGP. Quello di Alba è famoso per la consistenza ammorbidita dal miele locale. Molto diffuso nelle fiere natalizie.
- Marron glacé
Il Piemonte è tra i maggiori produttori italiani (soprattutto Cuneo e Val di Susa). Castagne di alta qualità glassate lentamente in più passaggi di sciroppo. Considerate un dolce raffinato da festa, spesso confezionato in eleganti scatole regalo.
Le classifiche
- CLASSIFICA A — I 10 dolci piemontesi più tradizionali del Natale
(valutazione basata su origine storica e radicamento nelle famiglie)
- Panettone basso piemontese
- Torrone d’Alba/Cuneo
- Zabaione caldo
- Torta di nocciole delle Langhe
- Amaretti morbidi di Mombaruzzo
- Marron glacé
- Pandolce piemontese
- Tronchetto di Natale (versione piemontese)
- Salame di cioccolato
- Baci di dama
- CLASSIFICA B — I 10 dolci piemontesi più diffusi oggi
(nelle case e nelle pasticcerie)
- Panettone basso piemontese
- Tronchetto di Natale
- Torrone con nocciole piemontesi
- Baci di dama
- Salame di cioccolato
- Marron glacé
- Torta di nocciole
- Amaretti morbidi
- Zabaione
- Pandolce piemontese
