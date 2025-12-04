PIEMONTE – Il Natale in Piemonte profuma di nocciole tostate, cioccolato fondente e zabaione fumante. Dalle colline delle Langhe alle valli alpine, ogni provincia custodisce ricette tramandate da generazioni, dove la regina indiscussa è la Nocciola Tonda Gentile Trilobata IGP.

Ma quali sono i 10 dolci natalizi più buoni del Piemonte?

In questa guida scoprirai i dolci natalizi piemontesi più autentici, quelli che non mancano mai sulle tavole delle feste: dal panettone basso con glassa croccante ai marron glacé delle valli cuneesi, dai baci di dama di Tortona al salame di cioccolato amato dai bambini. Tradizione pasticcera, eccellenze locali e sapori che raccontano l’identità gastronomica di una delle regioni più golose d’Italia.

Panettone basso piemontese

Versione tipica del Piemonte, più basso del panettone milanese e coperto da una glassa croccante alle nocciole IGP, mandorle e zucchero. Impasto ricco ma soffice, spesso con arancia candita e uvetta. Diffusissimo nelle province di Torino, Cuneo e Asti.

Tronchetto di Natale (Bûche de Noël) – versione piemontese

Nasce dall’influenza francese e valdese. È un rotolo di pasta biscotto farcito con crema al cioccolato o alla nocciola e ricoperto da una ganache lavorata a imitare la corteccia. Decorato con zucchero a velo, funghi di meringa e piccoli addobbi natalizi.

Pandolce piemontese

Simile al pandolce genovese ma più morbido. Impasto arricchito con nocciole, uvetta e canditi; spesso lavorato in casa nelle zone dell’Alessandrino e dell’Astigiano. Ottimo con vino dolce o spumante brut.

Zabaione caldo

Dolce al cucchiaio tipico delle feste: tuorli montati con zucchero e Moscato d’Asti o Marsala. Si serve caldo, spesso accompagnato da frollini o con la torta di nocciole. È considerato il “dolce di famiglia” delle domeniche natalizie.

Torta di nocciole delle Langhe

Senza burro e con pochissima farina: la protagonista è la nocciola Tonda Gentile Trilobata, tostata e tritata finemente. Sapore intenso e aroma tostato. Servita spesso con zabaione o crema al cioccolato.

Salame di cioccolato (Salam ëd cicocola)

Dolce rustico e amatissimo dai bambini. Impasto a base di cioccolato, burro, zucchero, uova e biscotti secchi spezzettati. Talvolta arricchito con nocciole piemontesi tritate. Si taglia come un vero salame.

Amaretti morbidi di Mombaruzzo

Dolcetti morbidi a base di mandorle dolci e amare, zucchero e albume. Sono simbolo dell’Astigiano. Tradizionalmente serviti nel vassoio dei dolci natalizi o regalati in scatole decorate.

Baci di dama

Nati a Tortona (AL). Due cupolette di frolla, originariamente alle nocciole, unite da un velo di cioccolato fondente. Rappresentano uno dei dolci da regalo più tipici del Natale piemontese.

Torrone d’Alba o di Cuneo

Torrone bianco o morbido realizzato con nocciole del Piemonte IGP. Quello di Alba è famoso per la consistenza ammorbidita dal miele locale. Molto diffuso nelle fiere natalizie.

Marron glacé

Il Piemonte è tra i maggiori produttori italiani (soprattutto Cuneo e Val di Susa). Castagne di alta qualità glassate lentamente in più passaggi di sciroppo. Considerate un dolce raffinato da festa, spesso confezionato in eleganti scatole regalo.

Le classifiche

CLASSIFICA A — I 10 dolci piemontesi più tradizionali del Natale

(valutazione basata su origine storica e radicamento nelle famiglie)

Panettone basso piemontese Torrone d’Alba/Cuneo Zabaione caldo Torta di nocciole delle Langhe Amaretti morbidi di Mombaruzzo Marron glacé Pandolce piemontese Tronchetto di Natale (versione piemontese) Salame di cioccolato Baci di dama

CLASSIFICA B — I 10 dolci piemontesi più diffusi oggi

(nelle case e nelle pasticcerie)

Panettone basso piemontese Tronchetto di Natale Torrone con nocciole piemontesi Baci di dama Salame di cioccolato Marron glacé Torta di nocciole Amaretti morbidi Zabaione Pandolce piemontese

