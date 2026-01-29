Quando sono i Giorni della Merla e perché si chiamano così

TORINO – Ogni anno, tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, gli italiani si preparano ad affrontare i Giorni della Merla: un periodo mitico, immerso nella tradizione popolare, ritenuto il più freddo dell’inverno. Ma quando sono esattamente i Giorni della Merla e da dove nasce questa espressione così curiosa?

Quando sono i Giorni della Merla

I Giorni della Merla si celebrano ogni anno dal 29 al 31 gennaio.

Queste tre giornate sono simbolicamente considerate le più gelide dell’inverno, un periodo “di prova” prima dell’arrivo di febbraio e della primavera imminente.

Queste date sono fisse nella tradizione popolare italiana e non cambiano di anno in anno.

Origine del nome: perché si chiamano “Giorni della Merla”?

Il nome “Giorni della Merla” deriva da una leggenda popolare legata alla merla, l’uccello nero familiare nelle campagne italiane, e riflette le antiche spiegazioni popolari per il clima rigido di fine gennaio.

La leggenda più diffusa

Secondo la versione più raccontata:

Un tempo i mesi di gennaio avevano solo 28 giorni. Gennaio era freddo, cattivo e dispettoso, e ogni inverno faceva la guerra contro gli uomini.

Una merla e i suoi piccoli, terrorizzati dal freddo, trovarono riparo all’interno di un comignolo. Restarono lì per tre giorni: quando uscirono, le loro piume erano diventate nere a causa della fuliggine.

Per ricordare quelle giornate così rigide, la gente cominciò a chiamare gli ultimi tre giorni di gennaio “i giorni della merla”.

Varie interpretazioni

Esistono molte varianti della storia:

Alcune attribuiscono la trasformazione delle piume a un castigo divino per la merla.

Altre la vedono come una metafora per dire che dopo i giorni più freddi, arriverà il tepore della primavera.

In Piemonte e nel Nord Italia la tradizione orale ha versioni leggermente diverse ma con lo stesso nucleo: tre giorni di gelo intensissimo legati alla merla.

I Giorni della Merla sono davvero i più freddi dell’anno?

Dal punto di vista meteorologico non c’è una regola fissa: non sempre gli ultimi tre giorni di gennaio sono i più freddi dell’inverno. Tuttavia è vero che statisticamente molte ondate di freddo intenso si verificano tra fine gennaio e inizio febbraio.

Questo ha fatto sì che la tradizione popolare associasse stabilmente questo periodo al picco dell’inverno, mantenendo vivo il significato dei Giorni della Merla.

Significato simbolico e culturale

I Giorni della Merla non sono solo clima e folklore: rappresentano anche un momento simbolico di resilienza e attesa. Sono:

un’occasione per raccontare storie ai bambini;

un tema ricorrente nella letteratura popolare;

un simbolo di resistenza al freddo e di speranza per la rinascita stagionale.

Curiosità sulla tradizione

Merla vs Merlo

Nonostante il nome, la leggenda parla di una merla femmina, non del maschio (che si chiama merlo). Questo dettaglio ha alimentato dibattiti etimologici: molti ritengono che “merla” sia semplicemente la forma popolare del termine.

Tradizioni affini in Europa

Anche in altri paesi europei ci sono credenze simili legate alle giornate più fredde di gennaio, spesso accompagnate da racconti popolari su animali o figure simboliche dell’inverno.

Proverbi collegati

In molte zone d’Italia, i Giorni della Merla sono accompagnati da proverbi come: “Se i Giorni della Merla sono chiari e sereni, l’inverno durerà ancora a lungo.”

