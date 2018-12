NORAD Tracks Santa: un sito per seguire il viaggio di Babbo Natale che consegna i regali

Volete seguire “in diretta” Babbo Natale mentre consegna i regali in giro per il Mondo? Questo desiderio diventa realtà grazie NORAD Tracks Santa, un programma virtuale a sfondo natalizio che viene realizzato dal Comando di Difesa Aerospaziale del Nord-America (NORAD). Si tratta di un’iniziativa che affonda le radici ai tempi in cui Internet non esisteva ancora. La prima edizione, infatti, è del 1955. Nel corso degli anni la tecnologia si è evoluta e così ora, grazie a strumenti come il GPS, possiamo seguire sul sito www.noradsanta.org passo dopo passo il giro di Natale intorno al Mondo per la consegna del regali.