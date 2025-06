PIEMONTE – I previsti forti temporali sull’arco alpino piemontese hanno iniziato a mostrare i primi danni: al Colle della Maddalena (CN) le strade sono innondate da colate di fango, mentre a Bardonecchia (TO) il rio Frejus ha superato gli argini, ricordando quello che è successo nell’agosto 2023 al rio Merdovine sempre nel comune della Valsusa.

Il Comune di Bardonecchia allerta: “Non avvicinarsi ai ponti ed evitare gli spostamenti in particolare in Via Einaudi e Passeggiata Donatori di Sangue” – “Il Sindaco Chiara Rossetti ordina di non uscire di casa e non utilizzare l’auto”.

Foto di Simone Fantino via @Meteocn-Cuneo&valli – Video di Antonino Iaria

