Esplosione nella notte in un palazzo di via Nizza a Torino – il video dell’incendio

TORINO – Un boato enorme ha svegliato il quartiere questa notte poco dopo le 3.00 al Lingotto di Torino. Un’esplosione ha interessato un appartamento in via Nizza, al civico 389, causando il successivo incendio.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco, ci sono alcuni feriti e una persona sarebbe dispersa. La notizia è in evoluzione. Al momento non sono note le cause dell’esplosione.

Il video dell’incendio

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese