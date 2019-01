Il nuovo Circolo della Musica (Rivoli-Torino)

In via Rosta 23 nasce il Circolo della musica progetto della Fondazione Circolo dei lettori.

La musica prende forma. L’ex Maison Musique di Rivoli, infatti, torna a suonare, trasformandosi in Circolo della musica, progetto della Fondazione Circolo dei lettori, sostenuto dalla Regione Piemonte, con il patrocinio della Città di Rivoli. Diventa così un rinnovato spazio di cultura musicale, in cui si intrecciano, da febbraio a maggio, quattro racconti sonori in forma di rassegna, filoni tematici per esplorare voci, racconti, ritmi e note – alternative, ibride, digitali – capaci di intrecciarsi e creare nuove forme del suono, nel confronto tra artisti italiani e internazionali, vere leggende del suono alternativo, esploratori della più innovativa elettronica, musicisti fuori dalle rotte tradizionali, e infine cantautori che si confrontano, faccia a faccia. Ma non solo. Perché il Circolo della musica è anche storie, quelle dei protagonisti che raccontano di sé al pubblico tra note e parole, in un viaggio alla scoperta di tutto ciò che la musica, con la sua energia, è capace di narrare.

Le rassegne sono Letteratura post-rock, dedicata al suono alternativo nazionale ed internazionale; Scultori di suono, sulla nuova musica digitale e arti audio-visive; Non abbiamo bisogno di parole, dove protagonista è la musica strumentale, e infine Cinque x duo, sulla musica d’autore esclusivamente in formato duetto, ovvero la composizione minima per non essere soli.

Quattro rassegne per chi è curioso e cerca esperienze che vadano oltre le convenzioni, in un centro riqualificato e curato, dove il pubblico può godere della comodità di un luogo accogliente, con cocktail bar e spazi di incontro. A due passi dall’auditorium, si trova il Ristorante In Famiglia, forte della cucina firmata dallo chef Mario Ferrero che unisce tradizione e innovazione. È disponibile un servizio di navetta gratuita Torino-Rivoli, per chi volesse partecipare agli eventi in programma.

Ingresso singolo concerto € 10

Ogni rassegna ha il suo abbonamento, a seguire dettagli

Biglietti in vendita al Circolo dei lettori e online sucircololettori.it

a partire da lunedì 21 gennaio

Navetta gratuita su prenotazione obbligatoria 0114326827 |info@circololettori.it

Partenza ore 20.30 da Piazza Vittorio Veneto, arrivo Circolo della musica ore 21. Inizio live ore 21.30. A fine concerto, la navetta ritorna a Torino, sempre in Piazza Vittorio Veneto.

Maggiori informazioni Fondazione Circolo dei lettori

via Bogino 9, 10123 Torino

0114326827 |info@circololettori.it

I concerti in ordine cronologico

Martedì 12 febbraio | Lee Ranaldo (Sonic Youth)

Sabato 16 febbraio | Philip Jeck e Federico Albanese | data unica italiana

Giovedì 21 febbraio | I Hate My Village

Venerdì 1 marzo | Bianco e Stefano Piri Colosimo

Sabato 9 marzo | Nada

Venerdì 15 marzo | Massimo Volume di Emidio Clementi

Martedì 19 marzo | William Basinski e OZMOTIC | data unica italiana

Sabato 23 marzo | Laraaji e Tomat / Petrella | data unica italiana

Venerdì 29 marzo | Paolo Benvegnù e Marina Rei

Giovedì 4 aprile | Colin Stetson e Paolo Spaccamonti | Anteprima Jazz is Dead 2019

Venerdì 12 aprile | Lubomyr Melnyk e Attilio Novellino | data unica italiana

Sabato 13 aprile | Cristiano Godano (Marlene Kuntz) e Diego De Silva | data unica italiana

Venerdì 19 aprile | Giancane e Zerocalcare | data unica italiana