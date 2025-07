Trino Vercellese, revocata l’ordinanza sul volto coperto: “Ma la legge resta”

TRINO VERCELLESE – È stata revocata l’ordinanza comunale che vietava l’uso di indumenti atti a coprire integralmente il volto nei luoghi pubblici. A comunicarlo è direttamente il sindaco Daniele Pane, con un post pubblicato sui social.

«Qualche giorno fa – spiega il primo cittadino – avevo firmato un’ordinanza temporanea per fronteggiare un caso specifico: la presenza, sul nostro territorio, di persone che circolavano con il volto completamente coperto. La misura è servita a fare chiarezza e, dopo gli accertamenti, i soggetti coinvolti sono stati identificati e informati sulla normativa nazionale».

La legge italiana, infatti, già vieta di circolare in pubblico con il volto coperto, salvo eccezioni (per motivi di salute, religione o sicurezza sul lavoro). «Le persone coinvolte – continua Pane – hanno compreso le regole e si sono adeguate. Non sussiste più la necessità dell’ordinanza, che ho quindi revocato».

Il provvedimento aveva acceso un acceso dibattito sul tema della sicurezza e dell’identificazione in ambito pubblico. Il sindaco ha ribadito che la legge nazionale resta in vigore e continuerà ad essere applicata in caso di comportamenti non conformi.

