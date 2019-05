Donna vercellese si appella a Facebook per ritrovare la bimba conosciuta durante il terremoto del Friuli

Barbara Beltrame, 47 anni di Vercelli, quando aveva 4 anni era andata in vacanza in Friuli Venezia Giulia dai nonni. Per un problema di salute era stata ricoverata all’ospedale di Udine e si è ritrovata lì proprio durante il catastrofico terremoto del 1976. In ospedale aveva conosciuto una bambina di 6 anni, sopravvissuta al disastro, ma rimasta orfana dopo il terremoto, come aveva scoperto la mamma di Barbara parlando con i medici. Alla dimissione Barbara, vedendola agitata e ferita le regalò il suo succo di frutta e un sacchetto di palloncini che le avevano appena donato. Ora, a 43 anni di distanza vorrebbe rincontrare quella bambina e abbracciarla. Si è affidata alla rete, e nello specifico a Facebook per rintracciare l’amica di cui non sa neanche il nome.

Qui trovate il suo post: https://www.facebook.com/barbara.beltrame.336/posts/2856301784410308