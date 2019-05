Piemonte, elezioni regionali 2019: mercoledì 15 maggio confronto tra candidati su digitale, tecnologia, scienza e innovazione

Quotidiano Piemontese, Massa Critica, Socialfare e Piemonte Digitale, organizzano mercoledì 15 maggio 2019 un confronto fra le liste che supportano le diverse candidature per la presidenza della Regione Piemonte sui temi del digitale, della tecnologia, della scienza e dell’innovazione nella nostra Regione.

Il confronto si terrà presso la sala Accellerate di Rinascimenti Sociali a Torino dalle 16 alle 18 di mercoledi 15 maggio. L’evento verrà trasmesso in streaming online a partire dai social media di Quotidiano Piemontese e poi reso disponibile in registrazione. L’evento durerà circa 80 minuti

Parteciperanno:

– Giorgio Bertola, Candidato presidente della Regione Piemonte del Movimento 5 Stelle

– Elena Chiorino, candidata di Fratelli d’Italia nel Listino Cirio Presidente

– Giovanna Giordano, candidata nel listino Chiamparino Presidente

Il Piemonte è una delle regioni di riferimento in Italia e in Europa per tecnologia, scienza, innovazione e digitale. Nella regione, in particolare a Torino, ma anche in diversi poli e distretti diffusi nella Regione, si concentrano Università, Centri di ricerca, incubatori ed accelleratori di aziende di grande rilievo focalizzati su alcuni settori di punta che fanno parte della cultura scientifica, tecnologica e imprenditoriale del territorio. Ma più in generale il Piemonte è conosciuta per la capacità di integrare conoscenze, competenze, impresa e finanza. Il Piemonte è anche territorio di importanti aziende e centri di ricerca nell’informatica e nel digitale. Un territorio in cui però per la conformazione orografica non dappertutto arriva una banda larga utile a supportare i servizi ai cittadini e lo sviluppo del turismo e delle comunicazioni. La Regione sta diventando anche un avanzato laboratorio per l’innovazione sociale mediando la tradizione orientata al sociale del territorio con la capacità di innovare e fare rete.