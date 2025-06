Il caldo si prende una pausa in Piemonte, ma solo per poche ore

TORINO – Il caldo intenso che ha avvolto il Piemonte in questi giorni concede una breve tregua. Nella giornata di oggi, giovedì 26 giugno, una rapida perturbazione in transito a nord delle Alpi indebolirà temporaneamente l’anticiclone subtropicale che domina la scena meteo sull’Italia, portando un aumento dell’instabilità anche sulla nostra regione.

Secondo Andrea Vuolo di RaiMeteo, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso già dalla mattinata, con la possibilità di rovesci e temporali sparsi, inizialmente sui rilievi alpini ma in possibile estensione anche alle pianure settentrionali. Tra le aree più esposte: il Torinese, il Canavese, il Biellese, il Vercellese, il Novarese e la zona del Lago Maggiore, dove non si escludono fenomeni intensi ma di breve durata. In serata, i temporali potranno spingersi anche verso il Cuneese e l’Astigiano.

Caldo africano in arrivo: nel weekend punte fino a 38°C

La tregua sarà però di breve durata. Da venerdì l’anticiclone tornerà a rinforzarsi con decisione, accompagnato da una nuova massa d’aria molto calda di origine subtropicale-continentale. Le temperature torneranno a salire bruscamente, con punte previste fino a 36-38°C nelle zone di pianura nel fine settimana. Anche in montagna si registreranno valori eccezionali, con lo zero termico previsto oltre i 5.000 metri di quota sulle Alpi.

Si preannunciano quindi giornate roventi, con condizioni di afa marcata soprattutto nei centri urbani. La raccomandazione è di adottare le consuete precauzioni: evitare l’attività fisica nelle ore più calde, idratarsi regolarmente e prestare attenzione a bambini, anziani e soggetti fragili.



