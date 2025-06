GTT, da oggi torna Night Buster: il servizio notturno che collega Torino a 29 Comuni

TORINO – A partire da oggi e fino al 6 settembre, ogni venerdì, sabato e nei giorni prefestivi, torna il servizio Night Buster con una rete di trasporto notturno potenziata e percorsi ampliati.

Come comunica GTT, saranno 17 le linee attive, in grado di collegare il centro di Torino a 29 Comuni dell’Area Metropolitana, nella fascia oraria compresa tra le 23.00 e le 5.00 del mattino. Un servizio pensato per offrire un’alternativa sicura, comoda e sostenibile agli spostamenti notturni, in particolare per i più giovani, che vogliono vivere la città e il territorio senza l’auto privata.

Piazza Vittorio Veneto sarà il nodo centrale di tutte le linee Night Buster, garantendo così un punto di riferimento unico per i viaggiatori. I titoli di viaggio restano invariati: saranno validi gli stessi biglietti e abbonamenti del servizio diurno.

L’ampliamento del servizio è il risultato di una sinergia tra GTT, l’Agenzia per la Mobilità Piemontese e la Città di Torino, con l’obiettivo di rafforzare la mobilità serale e notturna nei mesi estivi e favorire una fruizione più ampia e accessibile delle occasioni di svago e aggregazione.

Le linee nel dettaglio:

Linea W1 arancione, da Rivoli, Collegno, Alpignano e ritorno

Linea N4 rossa, da Volpiano, Leinì, Mappano e ritorno

Linea N4B rossa, da Falchera e ritorno

Linea S4 azzurra, da piazzale Caio Mario e ritorno

Linea S5 viola, da Orbassano, Rivalta, Beinasco e ritorno

Linea S5B viola, da Rivalta, Orbassano, Beinasco e ritorno

Linea N8 oro, da Settimo e ritorno

Linea S18 blu, da Candiolo, Vinovo, Nichelino e ritorno

Linea S18B blu, da Vinovo e ritorno

Linea N10 gialla, da Caselle, Borgaro e ritorno

Linea W15 rosa, da Collegno, Grugliasco e ritorno

Linea W15B rosa, da via Brissogne e ritorno

Linea S45 marrone, da Chieri, Cambiano, Trofarello, Moncalieri e ritorno

Linea S45B marrone, da Santena, Cambiano, Trofarello, Moncalieri e ritorno

Linea W60 argento, da Venaria, Druento, Pianezza e ritorno

Linea E68 verde, da Gassino, Castiglione, San Mauro e ritorno

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese