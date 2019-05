Il Torino non ce la fa contro un’Empoli aggrappato alla salvezza: finisce 4-1

È finita 4-1 la partita tra Empoli e Torino, con la squadra toscana ha dilagato nel secondo tempo, trovando la grinta per lottare per non retrocedere in B. Il primo tempo parte con l’Empoli che spinge per il gol del vantaggio, il Torino subisce l’aggressività dei toscani e al 27′ arriva il gol di Acquah da un errore in difesa di Aina. Il Toro cerca di recuperare con un paio di buone giocate di Belotti, ma rischia anche con Caputo che arriva a un passo da Sirigu, fermato all’ultimo da Nkoulou. Il primo tempo finisce 1-0 per l’Empoli.

Il Toro inizia bene il secondo tempo con un gol al 56′ di Iago Falque, entrato da pochi minuti al posto di Aina. Ma la gioia non dura tanto: al 65′ Brighi, appena entrato al posto di Acquah, raccoglie un rimpallo in area granata e la mette in rete. È il gol del 2-1.

Da lì in poi, l’Empoli, complice la imbambolata difesa granata, trova gioco facile. Di Lorenzo al 70′ realizza il 3-1 e la squadra toscana si aggrappa con le unghie e i denti alla salvezza. Caputo sbaglia un gol all’86’, ma si fa perdonare due minuti dopo siglando la fine della partita con il gol del 4-1.

Il Toro ha risicate possibilità di entrare in Europa League: a meno che il Milan non perda sia contro il Frosinone sia contro la Spal, cosa improbabile soprattutto nella partita contro la ormai retrocessa squadra ciociara.

Foto di Paolo Pavan