Notte di paura a Grugliasco: uomo armato si barrica in casa e spara, grave un 31enne

GRUGLIASCO – Momenti di panico nella tarda serata di giovedì 3 luglio 2025 in via Olevano, a Grugliasco, dove un uomo armato si è barricato in casa e ha esploso diversi colpi d’arma da fuoco, seminando il terrore nella zona. L’episodio è avvenuto all’altezza dell’incrocio con corso Cervi, non lontano da corso Martin Luther King, e ha tenuto con il fiato sospeso residenti e forze dell’ordine per oltre un’ora, fin dopo la mezzanotte.

Secondo le prime ricostruzioni, alcuni spari sono stati avvertiti intorno alle 23.30. Subito sono scattati i soccorsi: sul posto sono intervenute una quindicina di pattuglie dei carabinieri, provenienti dalla compagnia di Rivoli e da altri comandi limitrofi, oltre a mezzi dei vigili del fuoco e diverse ambulanze.

Un 31enne – la cui identità non è stata resa nota – è rimasto gravemente ferito al volto. Soccorso dal personale sanitario del 118, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Molinette di Torino. Le sue condizioni sono considerate serie.

Non è ancora chiaro se il ferito sia la stessa persona barricata nell’abitazione o se sia stato colpito da quest’ultima. Tuttavia l’uomo armato si sarebbe a sua volta ferito prima di essere caricato su un’ambulanza e allontanato dal luogo della sparatoria.

La strada è stata immediatamente chiusa al traffico per consentire i rilievi da parte dei militari, che stanno cercando di chiarire la dinamica dei fatti. L’area è rimasta presidiata per ore, mentre gli investigatori dell’Arma hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità.

I motivi all’origine del gesto restano al momento ignoti.

