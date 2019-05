Berlusconi show a Torino per la campagna elettorale delle elezioni regionali

Berlusconi show a Torino con il leader sotto la Mole a sostenere il candidato del centrodestra Alberto Cirio. Il leader di Forza Italia ha fatto anche una passeggiata in via Garibaldi, nel centro della città: “Il Piemonte negli ultimi 5 anni di governo del centrosinistra è rimasto indietro rispetto a Lombardia e Veneto, sia per quanto riguarda la disoccupazione giovanile che qui è più alta che sul fronte del tenore di vita”.

Berlusconi ha avuto parole anche per Confindustria: “Penso che dovrebbe cambiare ritmo nel confrontarsi con questo governo. Siamo arrivati a una Confindustria che soltanto per un invito del presidente del Consiglio a Palazzo Chigi plaude alla voglia del governo di fare riforme e cambiamenti.

A Berlusconi risponde il presidente di Confindustria Piemonte Fabio Ravanelli “Al presidente Berlusconi vorrei ricordare che Confindustria è apartitica e non plaude a questo governo come non plaude a nessun governo. Di volta in volta esprimiamo un giudizio sui provvedimenti economici adottati e siamo lieti di applaudirli quando riteniamo possano fare il bene delle imprese e dell’Italia.