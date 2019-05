Il Ministero degli interni ha comunicato i dati di affluenza ai seggi per le elezioni europeee e regionali alle ore 12.00 di domenica 26 maggio. Per le europee in Italia ha votato il 16,72%, in Piemonte il dato dice 19,84%.

Per le regionali in Piemonte l’affluenza è del 19,41%.

A Torino (dati del Comune) l’affluenza al voto delle elezioni Europee 2019 è stata del 15,75% e delle Regionali 2019 è stata del 15,29%. Si vota fino alle 23.00.

(dati definitivi)