Elezioni europee e regionali, affluenza alle 19 al 43,84% in Italia, 50,74% in Piemonte, 49,72% per le regionali

Il Ministero degli interni ha reso noti i dati di affluenza delle ore 19 per le elezioni europee e regionali 2019. Per quanto riguarda le elezioni europee in Italia l’affluenza è al 43,84%, mentre in Piemonte è al 50,74%.

Per quanto riguarda le elezioni regionali in Piemonte, l’affluenza alle 19 è al 49,72%

Per Torino il comune segnala che alle ore 19.00 l’affluenza al voto delle elezioni Europee 2019 è stata (dati ufficiosi) del 45,63% e delle Regionali 2019 è stata del 44,29%

Per quanto riguarda le comunali a Vercelli ha votato il 53,97%, a Verbania il 54,01%, a Biella il 52,99%.

I dati delle 19 sono definitivi.