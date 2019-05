Per gli exit poll Alberto Cirio è il nuovo Presidente della Regione Piemonte

Secondo gli exit poll del Consorzio Opinio Italia il risultato delle elezioni regionali in Piemonte sarebbe molto netto. Alberto Cirio, a capo della coalizione di centro-destra, sarebbe il nuovo Presidente della Regione, accreditato di una forchetta tra il 45%-49%. Il Presidente uscente Sergio Chiamparino si fermerebbe infatti al 36,5%-40,5%. Per Giorgio Bertola (M5S) 12%-16% e per Valter Boero (PdF) 0%-1%.

La coalizione del centro-destra avrebbe più del 50%, il centro-sinistra fermo al 34%. Per Matteo Salvini, se i risultati saranno confermati, questo è un chiaro segnale per il Si alla Tav.

Gli scrutini inizieranno alle 14 e potrete seguirli in diretta su Quotidiano Piemontese.