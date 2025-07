A fuoco un capannone pieno di fieno in una cascina in località Boarone di Vercelli

VERCELLI – Intorno alle 13.30 di oggi si è verificato un grosso incendio che ha interessato una cascina in località Boarone, al confine fra Vercelli e Vinzaglio (NO).

A prendere fuoco è stato un deposito di fieno e l’incendio ha interessato anche delle attrezzature agricole. L’alta colonna di fumo era visibile dalla città di Vercelli.

Non si sono registrati feriti. Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco del comando di Vercelli; presente anche la polizia municipale di Vercelli che ha anche allertato Arpa Piemonte.

I controlli di Arpa Piemonte

Il personale tecnico dell’Agenzia ha proceduto ad eseguire i necessari monitoraggi ambientali per il rilevamento degli inquinanti con strumentazione da campo sia in prossimità della cascina sia in direzione sottovento e, pur percependo l’odore di bruciato, non sono state rilevate concentrazioni significative di inquinanti aeriformi.

Per i COV – composti organici volatili – i valori misurati sono stati pari al fondo ambientale (inferiori a 0,5 ppm – parti per milione) anche presso il sito e per il Monossido di Carbonio (CO) valori inferiori al limite di sensibilità strumentale, tranne in alcuni punti di ricaduta in prossimità delle abitazioni più vicine all’evento pari a 3-4 ppm – parti per milione.

Alle 15:45, fa sapere Arpa, l’incendio risultava sotto controllo e in fase di spegnimento ma rimanevano in corso da parte dei vigili del fuoco operazioni di movimentazione del materiale interessato (balle di paglia) che stavano ancora producendo emissioni di fumo localizzate in prossimità del sito, che hanno interessato le abitazioni più vicine con concentrazioni misurate prossime a 20 ppm di CO e 1.3 ppm di COV, molto variabili.

La procedura tecnica Arpa sulla Gestione delle Emergenze indica di utilizzare come valore di riferimento 35 ppm per il CO (valore raccomandato da NIOSH (REL) per una esposizione di 8 ore al giorno) anche come soglia di attenzione su tempi di misurazione brevi.

Le acque di spegnimento prevalentemente risultano infiltrarsi nel terreno ed è stata data informazione al Consorzio Irriguo competente (Est Sesia) per la verifica delle ricadute nella rete irrigua di pertinenza.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese