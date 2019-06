Oltre 700 mila euro per completare la ciclabile di via Nizza a Torino

È pronto ed è stato approvato oggi, martedì 4 giugno, dalla Giunta Comunale il progetto da 710 mila e 900 euro per il completamento della pista ciclabile di via Nizza, il tratto da corso Vittorio Emanuele II fino a corso Bramante. La pista si collegherà alla bidirezionale verso Porta Susa e il centro cittadino e raggiungerà a sud, in un progetto ancora in fase di elaborazione, il centro multifunzionale del Lingotto e il grattacielo della Regione Piemonte. La nuova ciclabile, unendosi alla circolare 2 proveniente dal cavalca ferrovia di corso Bramante, permetterà ai cittadini in due ruote di arrivare al Po su un percorso dedicato a loro.

È inoltre prevista l’integrazione dell’illuminazione pubblica insieme all’installazione di dispositivi di videosorveglianza e di rastrelliere e archetti portabici.

“Una volta terminati questi interventi sarà possibile percorrere la città, da nord a sud, lungo un unico percorso ciclabile di 12 chilometri da corso Bramante a corso Venezia”, commenta l’assessora alla Mobilità Maria Lapietra.

Con questo progetto la Città parteciperà al ‘Programma di incentivazione della mobilità sostenibile (PriMUS)’ rivolto ai comuni con più di 50mila abitanti che prevede il cofinanziamento per nuove piste ciclabili in grado di rispondere alla domanda di spostamenti urbani casa-lavoro e casa-scuola.