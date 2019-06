Inaugurato il 29 giugno a Bardonecchia il nuovo acquedotto della Valsusa

Il nuovo acquedotto della Valsusa verrà ufficialmente inaugurato il 29 giugno a Bardonecchia. L’infrastruttura, che ha richiesto dieci anni di lavoro, ha avuto un costo di 127 milioni di euro, sui 149 previsti, sostenuti in parte dalla Regione Piemonte per un 9%. Sono stati necessari 133 tra progetti, gare e provvedimenti.

I comuni serviti sono 27 per un massimo di utenti, con punte nei periodi turistici, di 180 mila. L’acquedotto misura 66 chilometri di lunghezza, ed ha 30 chilometri di condotte verso i collegamenti comunali. Le vecchie opere rimarranno in servizio, solo quelle efficienti, alle quali l’acquedotto, con un complesso sistema di monitoraggio e comando, supplisce e si relaziona offrendo anche in un futuro lontano un serbatoio attivo in ogni stagione.

L’Acquedotto di Valle prevede una condotta principale che rappresenta un elemento di alimentazione idrica alternativo e integrativo ai sistemi locali, 96 chilometri di condotto e una portata di 600 litri di acqua al secondo. Sono stati realizzati tre serbatoi a Salbertrand, Chiomonte e Gravere.

L’acquedotto ha la funzione di trasporto dell’acqua verso le utenze e quello della produzione elettrica. In pratica, lo stesso litro d’acqua oggi ha due funzioni. L’acqua da Rochemolles scende a Valle, e prima di raggiungere i rubinetti delle case, produce la corrente elettrica per le utenze. La condotta è passata, per la maggior parte del suo tragitto, attraverso la montagna. La trivellazione e lo scavo, con differenti sistemi di lavoro, sono stati adattati a secondo del territorio e delle esigenze delle singole realtà abitative. Il tubo è passato nella roccia, sotto le strade, attraversato la ferrovia fino ad arrivare in tutti i paesi della Valsusa, che da oggi, possono vantare un’opera unica in tutto il Paese.