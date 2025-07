Indagato per omicidio colposo l’autista del tir che ha investito l’auto su cui viaggiava la famiglia di Gravellona Toce

VCO – La procura di Firenze ha aperto un fascicolo sul sinistro verificatosi sull’A1 tra Fiorenzuola e Badia nel Comune di Barberino del Mugello. Qui, all’interno del tunnel, l’automobile su cui viaggiava una famiglia composta da due nonni, una zia, una bambina di 4 anni con sua madre e un cane si è fermata improvvisamente sulla corsia di marcia.

un tir sopraggiunto poco dopo ha travolto il veicolo. L’impatto è stato violentissimo e l’auto è stato sposata di 50 metri. Il bilancio dello scontro è tragico: oltre alla Mauro Visconti, 69 anni, sua moglie Nydia Zoila Albuquerque Basulto, 65 anni, e la figlia Carla Stephany Visconti, 39 anni. Morto anche il cane. Nonostante alcuni veicoli siano riusciti a evitare l’ostacolo,. L’impatto è stato violentissimo e l’auto è stato sposata di 50 metri. Il bilancio dello scontro è tragico: oltre alla piccola Summer , hanno perso la vita69 anni, sua moglie, 65 anni, e la figlia39 anni. Morto anche il cane. Rimane ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Careggi di Firenze Silvana Visconti, 37 anni, madre della bambina che era alla guida dell’auto. Stavano tornando dalle vacanze. Il conducente del mezzo pesante, un uomo di 56 anni, è rimasto illeso ed è risultato negativo ai test per alcol e droghe.

La procura ha indagato l’uomo per omicidio colposo. Sono infatti in corso le indagini per capire cosa sia effettivamente accaduto in quella galleria, divenuta teatro di un tragico scontro. Le telecamere Anas potranno essere d’aiuto. Nelle immagini si nota l’auto fermarsi forse a causa di un guasto; la donna alla guida ha messo subito le quattro frecce.

Il conducente del tir nonostante abbia frenato non è riuscito a evitare lo scontro. Pare, però, come riportano le pagine locali della Stampa, che dalle immagini delle telecamere emerga un ritardo proprio nella frenata.

La vettura su cui viaggiava la famiglia di Gravellona Toce era un modello ibrido, ed era omologata per quattro persone. Da chiarire anche se la bimba fosse su regolare seggiolino.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese