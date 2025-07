Piossasco, detenevano in un garage 42 kg di hashish e cocaina, armi e munizioni: quattro arresti

TORINO – La polizia di Stato ha arrestato, in flagranza di reato, quattro persone accusate di detenzione di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

I fatti

Durante una attività info-investigativa, gli operatori della Squadra Mobile hanno notato che i soggetti si recavano, in diversi momenti della giornata, in un garage a Piossasco, sebbene tutti fossero domiciliati presso un altro stabile, dal quale, durante un servizio di appostamento, sono stati visti uscire. Uno, in particolare, aveva una busta sospetta tra le mani.

Gli investigatori hanno fermato l’auto con a bordo i quattro uomini a pochi metri dal garage di Piossasco, rinvenendo, all’interno di una busta di plastica posizionata sul tappetino anteriore, oltre 2kg di cocaina, un bilancino di precisione e diversi involucri termosaldati ritrovati addosso a uno di loro.

Nel corso dell’attività di perquisizione, estesa anche al garage, sono stati recuperati 40 kg di hashish nascosti in un grosso sacco di plastica e, all’interno di un borsone, una pistola risultata provento di furto, un fucile a pompa, munizioni e 12 artifizi pirotecnici non classificati.

In sede di convalida dell’arresto, il G.I.P. del Tribunale di Torino ha ravvisato nei loro confronti la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, convalidando tale misura e disponendo la custodia cautelare in carcere.

